La impresionante mansión de Fernando Burlando en Uruguay

Están juntos hace seis años y sortearon una fuerte crisis que los mantuvo separados, pero hoy -a pesar de algunos rumores- la ex azafata de Guido Kaczka, Barbie Franco (27) y el mediático abogado Fernando Burlando (53) disfrutan de un excelente presente.En un móvil con Involucrados, el programa que conduce Mariano Iúdica, la joven bailarina mostró la impresionante mansión de su novio en Punta del Este y aprovechó para desmentir los nuevos rumores de ruptura.Barbie, instalada en Uruguay, donde forma parte de la obra teatral de Flavio Mendoza, Stravaganza, recibió un móvil del programa de América y mostró cada rincón de la impactante residencia. Lujo, glamour y confort se reúnen en una bellísima morada frente al mar. Desde allí, Barbie admitió que por cuestiones laborales hace 20 días que no ve a su novio."No estamos separados, somos compañeros, vamos a estar toda la vida juntos", dijo. "Hay una persona para cuidarme acá, 10 cámaras, el chip y el celular", explicó para referirse a la seguridad que el abogado dispuso para ella. "Si no lo atiendo a Burlando, me llama mil veces hasta que lo atienda. Me pregunta que estoy haciendo y me manda la captura de la cámara con la hora", finalizó.