Florencia Peña: "Cuando estoy con ímpetu, soy una topadora" en la intimidad

Foto 1/2 Foto 2/2

Florencia Peña recordó su adolescencia y aseguró que fue víctima de bullying: "Era la cuestión de la famosa, caminaba por el recreo y me decían cosas por lo bajo y cuando me daba vuelta se estaban riendo, me decían cosas horribles. Duele, tenía 14, 15 años".



Por otro lado, la actriz se refirió a la situación del país y opinó sobre el gobierno actual: "No me gusta, no me parece que estemos yendo a un lugar que nos convenga, me gustaría que hubiera más sensibilidad social, soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente con los que más lo necesitan".



A pesar de su descontento con el gobierno de Mauricio Macri, reconoció que los problemas que ve en Argentina exceden a la presidencia: "Tenemos un tema como sociedad más allá de quién nos gobierna, somos nosotros el problema, los que nos gobiernan son un reflejo de cómo somos nosotros como sociedad".



Por último y sin pelos en la lengua, la artista se animó al Repo-Hot y contó todo sobre su intimidad: "No tuve fantasías con mujeres. Si me hubiera pasado lo hubiese hecho porque no tengo prejuicios". También reveló que tuvo sexo en un estacionamiento. Asimismo, reveló que debutó a los 15 años.



Confesó que "no le van" lo chiches y que prefiere el disfraz. "A veces soy más vaga en la cama. Cuando es así, me entrego y digo bueno dale, hacé. Cuando estoy con ímpetu, soy una topadora", reveló.



"Vale incluir un tercero si está charlado, y si eso no va a generar un conflicto. Me gustaría ver si en algún momento se puede incluir a alguien, es una cuenta pendiente. Hasta el momento no pude con ninguna pareja", dijo la actriz. "Mi récord sexual fueron noches largas de seis o siete horas", concluyó.