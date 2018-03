Luciano Castro publicó foto en ropa interior y generó revuelo

@cocotdufour Una publicación compartida de Luciano Castro (@castrolucianook) el Mar 5, 2018 at 2:51 PST

La cuenta de Instagram de Luciano Castro, si bien cosecha más de 1 millón de seguidores, no suele recibir en sus publicaciones tantos comentarios como ocurrió en la última foto que el actor publicó, donde se muestra en ropa interior.El actor de 42 años es el protagonista de la última campaña de Dufour, la marca de ropa interior, donde se animó a una producción inspirada en su pasión por el boxeo. Sin embargo, los ojos de sus seguidores fueron más allá.La publicación tuvo más de 1400 comentarios de fans que elogiaron al marplatense, algunos incluso muy subidos de tono.La idea de utilizar el boxeo no fue elegida al azar. Sucede que antes que actor, el ex Jugate conmigo es boxeador. Lo practica desde la adolescencia, y lo continuó haciendo hasta bien avanzada su carrera televisiva.Los años de boxeo terminaron para Luciano cuando en 2009, año donde trabajó en el éxito que supuso "Valientes", el actor terminó con un lado de la cara muy golpeado luego de una pelea de entrenamiento donde oficiaba como sparring. Durante toda una semana, debió grabar sus escenas de un solo perfil. Adrián Suar lo convocó entonces para prohibirle que vuelva al boxeo.Sin embargo, este verano Luciano tuvo su revancha cuando cumplió el sueño de subir a un ring de su ciudad, Mar del Plata, con el ex campeón mundial Sergio Maravilla Martínez para participar de una movida solidaria convocada por el periodista Pato Galván.