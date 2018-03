La hermana de Jimena Barón decidió mostrar cuál es su talento

La pasión por el arte es una cuestión que se lleva en la sangre en la familia de Jimena Barón (30), quien a sus 10 años había debutado en cine con El Faro y tuvo un rol destacado en Gasoleros. Así como su hermano, Federico (28) se dedicó de lleno al teatro, la regla genética no escapa Isabel Barón. La joven de 21 años sueña con triunfar como bailarina, mientras estudia actuación y canto.Hija de la relación de Gabriela Barón y José Armando Elías, la joven no compartió padre con sus hermanos mayores, con quienes tiene una estrecha relación, pero al igual que ellos lleva con orgullo el apellido materno.Dueña de una belleza natural y una personalidad cándida, se presta a una charla a fondo con el sitioy no eludió una divertida confidencia estética: "Agradezco haber tenido ortodoncia durante cuatro años para tener esa sonrisa".-¿Cómo te llevás con Jimena y con Fede?-Siempre me llevé muy bien. Tenemos nuestras diferencias, pero siempre tuvimos una buena relación.-Con Jime, en particular, tenés 9 años de diferencia, y si bien cada vez se nota menos, de chica sí. . . ¿Cómo era la relación?-Es verdad que son muchos años de diferencia. Cuando era chica se notaba más. Fue mi hermana mayor y lo será por siempre. Hoy por hoy, no hay tanta diferencia en cuanto a las actividades, a las salidas. Siempre compartimos momentos juntas, pero ahora que estoy más grande es una relación más de igual a igual. De hecho, hemos salido a bailar juntas.-¿Estás estudiando para ser actriz?-Sí, en 2015 arranqué la carrera de Actuación en la Universidad Nacional de las Artes. Son cinco años si se cursa a tiempo completo, pero no voy a ese ritmo. Este año voy a hacer el segundo año, pero no creo que curse las ocho materias porque lleva mucho tiempo, sobre todo las materias teóricas. Tengo compañeros que hacen las ocho materias anuales y la verdad es que no tienen vida social. Además, hago danza en el estudio de Hugo Ávila y Lolo Rossi (N del R: los históricos jefes de coachs del Bailando), y hace tres años que hago canto particular con Valentina Vaccarini, profe joven de mi barrio que encontré por Facebook y es una genia.-¡Una artista completa en plena formación! ¿Qué es lo que más te apasiona?-Lo que más me fascina es bailar, lo llevo en la sangre desde muy chica. En el transcurso de mi vida hice muchos ritmos. El año pasado hice muchos ritmos urbanos, que sería como pop. Una mezcla de hip hop y reggaetón. No voy por el lado de lo clásico y el ballet. También hice danza jazz, zapateo americano y de los cuatro hasta los siete años arranqué con danzas árabes.-Cuando vos recién dejabas los pañales, Jimena ya brillaba en Gasoleros. ¿Cuánto de admiración por tu hermana y cuánto de vocación hay en tu elección?-A Jime siempre la admiré y la acompañé siempre que pude. Me encanta que ella pueda contar con mi compañía también. De chica, yo fui a castings, pero el problema es que quería ser veterinaria porque amo a los animales. Y no me convertí en veterinaria porque me di cuenta de que lo mío es lo artístico... y la realidad es que crecí siendo "la hermana de Jimena Barón", más allá de que mis amigos me hayan visto mis habilidades cantando, bailando o actuando.-¿Trabajás?-En la actualidad no estoy trabajando, pero pretendo conseguir un trabajo. Pero hice un poco de teatro independiente, bailé en el Teatro Colonial de San Telmo en Insuperables del Humor. También hice un sketch en el teatro El Cubo con mi hermano, en El Club del Humor. De todas maneras, por el momento vivo con mi mamá.-¿Estás de novia?-No. Estoy soltera. Tuve dos novios en mi adolescencia, el último desde los 18 hasta los 20. Pero estoy bien así, conmigo misma, ¡y no me aburro! Salgo con mis amigas y amigos, hago lo que me gusta sin tener que estar pensando en otra persona. El año pasado casi que no tenía tiempo de ver a mis amigas. Obvio que me gustaría conocer un chico, pero que me acompañe en lo que me gusta y a su vez yo acompañarlo a él. Una relación tranquila. La realidad es que podría estar hasta un año conociendo a un persona si hace falta, porque para mí lo de "novia" es sólo un título. A futuro, me re imagino como madre, pero no tanto casada.-¿Tuviste citas a partir de plataformas como Tinder o Happn?-Me bajé una vez Tinder, pero para jugar con una amiga porque nos sabíamos qué hacer para conocer gente. Pero no le doy bola. Nunca tuve una cita con alguien de ahí, prefiero conocer personas cara a cara en alguna ocasión. Tengo muchas amistades y en alguna que otra reunión conozco gente nueva.-En Instagram tenés muchísimos seguidores, a pesar de no ser una celebrity. ¿Te encaran por ahí?-Para mi perfil bajo, tengo muchísimos seguidores, y sí, me llegan invitaciones a salir. Yo por lo general prefiero contestar para no ser ortiva, salvo los mensajes desubicados. Tampoco me vi con alguien que haya conocido por Instagram. La verdad es que por cada post que hace mi hermana, me empiezan a seguir de a cientos y entre el año pasado y este quise destaparme en Instagram. Decidí mostrarles a los demás cuál es mi talento, porque hoy las redes sociales son todo, por eso subo videos de mis clases de baile o cantando. Por suerte, tuve buenas reacciones. Está bueno animarse a algo distinto, pasar de acompañar a Jime, a ser yo la que crece.-¿Cuánto te beneficia y cuánto te perjudica ser "hermana de"?-No siento que me perjudique en nada, porque tener hermano es de lo mejor que te puede pasar en la vida y estoy agradecida de su apoyo y que a los tres nos guste hacer lo mismo. Yo siempre agradecí, aprendí, observé tener la compañía de Jime y Fede. Mucha gente cree mi hermana me puede acomodar, pero como mucho me puede avisar cuando sabe de algun casting. Pasó que fui y no quedé, o porque lo hice mal o porque había alguien familiar de otra persona más famosa. No es que Jime me puede facilitar el camino para quedar en el Bailando, por ejemplo. Quisiera que si me dan trabajo, sea por mí.-¿Cuál es el principal consejo que tomaste de Jimena?-Que no me guíe por los comentarios o críticas mala onda. Como cuando publicaron mis fotos de Instagram, vi que hubo un montón de comentarios y ni me gasté en leerlos porque sé que hay gente que tira cosas buenas o otras cosas malas, pero sin conocerte. Porque sé que hacerse conocida es eso, que tiene una parte buena y una parte mala. Por ejemplo, uno decía "lo que es tener guita". Yo plata no tengo, sinceramente, tampoco me mantiene mi hermana, pero la gente no tiene vida y comenta. Antes era muy sensible, por todo lo que me pasó en la vida, pero hoy estoy segura de mí misma. Porque una cosa es recibir críticas y otra que te juzguen para lastimarte.-¿Cuál es tu anhelo? ¿Te imaginás en la pista de ShowMatch?-Me gustaría seguir creciendo, triunfar y mostrarle a la gente el talento que tengo y lo que me gusta hacer, que es bailar. Para mí, sería increíble poder tener al menos una participación en Bailando 2018. Pasa que el programa es un reality, y hay tanta crítica que a veces como que te pinchan y si una no está canchera con el manejo en los medios, no lo puede soportar. Pero si fuese por la producción, el vestuario o el baile, sería increíble, ¡me encantaría! Sería divertido ser la partenaire de un famoso. Aunque sé que puedo mostrar mi talento en otros escenarios, estar bien producida y disfrutar igual.-¿Cómo te llevabas con Daniel Oslvado y Juan Martín del Potro?-Me llevé muy bien con los dos, pero prefiero no dar información sobre ellos. Delpo me caía bien desde antes de que empiece a salir con Jimena, y cuando lo conocí, más todavía.-¿Qué significa el tatuaje que tenés en el antebrazo derecho?-Tengo sólo ese tatuaje y me lo hice con Jime. Ella lo tiene en el brazo izquierdo. Quisimos hacernos algo como hermanas, que manifieste el amor que nos tenemos. Entonces, pensamos en un corazoncito. Fue hace dos años, y de paso fue un regalo por mi cumpleaños número 20. Estuvimos pensando en hacernos un tatuaje los tres, con Fede y Jime también, pero por ahora no hicimos nada.-Hablás de las cosas que te marcaron en la vida, ¿eso incluye la muerte de tu papá?-Sí, mi papá era policía retirado, tenía un kiosco en Lomas del Mirador. Fueron a asaltarlo y murió en un tiroteo con los ladrones. Se ve que estaba en su sangre enfrentarse con los delincuentes, porque sacó su arma para defensa personal y se tiroteó con ellos. Después de eso, quedó internado en hospital y falleció a la mañana siguiente. No me pude despedir de él, porque estaba un campamento con mis compañeros de sexto grado, en 2007. Fue díficil...-¿De grande supiste qué pasó con los delincuentes?-Creo que en el tiroteo sólo murió mi papá. Pero yo era muy chica y mis papás estaban separados desde mis dos años. Ojalá hayan atrapado a los ladrones, pero no creo.-¿Cómo te sentís al hablar de esto?-Ya pasaron 10 años, y si bien es algo en lo que pienso todos los días, hace muy poco que puedo hablar tranquila y sin que me largue a llorar. Es algo que me hizo muy fuerte, me pasó de muy chica. Tuve y tengo que vivir mi vida así, hasta el día de mi muerte. Igual, estoy muy acompañada por mi mamá, mis hermanos y mis abuelos. Así es la vida.