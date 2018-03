Kobe Bryant ganó un Oscar y lo suma a sus 5 anillos y dos medallas olímpicas

Congratulations to my good friend @kobebryant for winning the Oscar for best animated short film. Well deserved! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 5 de marzo de 2018

Congrats to KOBE first Oscar that's big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I'm jealous lol — SHAQ (@SHAQ) 5 de marzo de 2018

Cinco anillos de campeón en la NBA, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 18 veces All Star y una vez consagrado como MVP. Ahora, también tiene un Oscar.La leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, ganó este domingo el Óscar al mejor corto de animación por "Dear Basketball". El filme del ex escolta de Los Angeles Lakers competía contra "Garden Party", "Lou", "Negative Space" y "Revolting Rhymes".Con música de la leyenda John Williams, autor de las bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias, entre otras, y ganador a su vez de cinco premios Oscar, Kobe levantó la estatuilla junto a Glen Keane."Gracias a la Academia por este increíble honor", dijo emocionado el exjugador. "Dear Basketball" es un homenaje al deporte que lo convirtió en un icono."Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti?", comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.Bryant, de 39 años, tercer máximo anotador de la historia de la NBA y ganador de cinco anillos, es recordado también por los 81 puntos que anotó ante los Raptors hace 12 años."Felicidades a mi buen amigo @kobebryant por ganar el Óscar a Mejor Corto de Animación. ¡Muy merecido!", publicó la leyenda de los de púrpura y oro, 'Magic' Johnson, en su cuenta de Twitter."Felicidades a KOBE por su primer Óscar. Es algo gordo hermano #dearbasketball. Orgulloso de ti. Un gran honor para ti y para tú familia", dijo por su parte su excompañero Shaquille O'Neal, con quien ganó los anillos de 2000, 2001 y 2002.Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre.