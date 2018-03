Cinthia Fernández: "Tengo una bronca voraz y me muero por llorar"

La crisis le estalló en la cara. La bailarina se terminó enterando de la decisión de su pareja y padre de sus hijas por televisión. Lo que para Cinthia Fernández era una crisis que había que sortear y remar, para Matías Defederico era una separación sin matices y sin retorno. El efecto sorpresa fue devastador, pero que encima él saliera a exponer parte de la intimidad de la pareja y hablara por los dos terminó de indignarla y llenarla de bronca.



La bailarina contó cómo le cayeron las declaraciones del futbolista y su repentino interés por hablar con los medios: "No comparto lo que hizo. La que trabaja en los medios soy yo", y agregó: "Me da lástima que salga a hablar ahora cuando muchas otras veces lo necesité, cuando todo un país me decía que me habían engañado, y necesitaba que mi hombre me defienda. No lo comparto y no voy a contestarle mediáticamente".



Consultada sobre cómo recibió la noticia en la que Defederico confirmó el carácter definitivo de la separación, Cinthia no pudo ocultar su dolor: "A mí me da bronca que hable por los dos. Hablá por vos y yo hablo por mí. Él sabe lo que yo siento, pero no quiero que hable de mí ni de mis sentimientos. Yo diría mil cosas, tengo una bronca voraz y me muero por llorar", reconoció en Involucrados.



También se refirió a los dichos del futbolista sobre sus tres hijas: "Dijo que tenía miedo de que no le deje ver a las nenas. Soy una persona bastante lógica. Voy a poner días para que vea a las nenas. Trato de que no sientan la falta", aseguró, e insistió sobre su ilusión por resolver las cosas: "Yo fui clara, siempre quise volver".