Miguel Del Sel sobre su nueva novia: "Es empleada pública"

Miguel del Sel (60) fue descubierto cuando salía de un restaurante con una nueva compañera. Y, fiel al estilo de los actores, primero se encargó de negarlo intentando explicar que se trataba de una amiga. Pero después admitió que en verdad se trata de su nueva conquista: una bella mujer veinte años menor."Cuando hablan de la palabra noviazgo, digo: '¡Tengo 60 años!'", le dijo a la Once Diez, Radio de la Ciudad. "Yo trato de estar bien en mi vida y estamos saliendo con Carolina y estamos bien, es un lindo momento", sumó el humorista. "Estoy bien en pareja, no estoy en pareja tampoco porque nos vemos poco, pero es una relación muy linda", explicó. "Es una chica divorciada muy linda, muy dulce, trabajadora, una piba común y corriente, trabaja de empleada pública", amplió después.Entonces fue más allá y dio detalles del esfuerzo que le tomó conquistarla. Sí señora, su fama no le sirvió para deslumbrarla y tuvo que remarla. "La conocí una vez hace tres años y no me dio ni cinco de bolilla, y al final logré que me diera el teléfono, hablamos después de un año. Ella tiene 40. Mis hijas ya lo saben, dos de ellas ya la conocieron, la más chica la conoció anoche, no deja de ser todo nuevo para mí", concluyó enamorado.