"Quiero enamorarme, me atrae más la personalidad que lo estético"

El trabajo de influencer en Instagram y modelo tiene sus beneficios para Stephanie Demner (26), ya que puede disfrutar de viajar por los sitios más bellos del mundo mientras se mantiene activa en la red social. Dentro de ese combo, la diosa pasó el verano repartida entre Uruguay, México y Estados Unidos, por donde deslumbró con su lomazo: "En diciembre me fui a Punta del Este, a desfilar para Custo Barcelona y después me quedé en eventos y vacaciones. Después me fui a Mexico y estuve en Isla Mujeres, Tulum, Cancún, Isla Holbox y de ahí volé a Miami".Soltera, a cuatro meses de su separación definitiva de Grego Rossello (26) tras un año de noviazgo, Stephanie aseguró en diálogo con el sitioque quiere volver a entregarse al amor: "Tengo ganas de volver a enamorarme. Soy muy enamoradiza". Concluido el duelo por la ruptura con el humorista, Demner aseguró: "Ya superé lo de Grego, tampoco me contactó ningún exnovio. Estoy abierta a conocer a otro hombre".A la hora de definir a su príncipe azul, la modelo aclaró: "A mí me enamora más una linda personalidad que lo estético. Mi pretendiente tendría que ser gracioso, buena persona, caballero y atento. Pero sobre todo ¡relajado, y fuera los celosos! Por mis viajes y trabajo no podría estar con alguien celoso".