Jennifer Lawrence rompió el silencio sobre su relación con Brad Pitt

Fue uno de los rumores más fuertes que circularon en los últimos dos meses. Era el que involucraba sentimentalmente a la talentosa actriz Jennifer Lawrence con Brad Pitt, divorciado ?escandalosamente en septiembre de 2016? de otra megaestrella de Hollywood, Angelina Jolie.Las versiones indicaban que ambos habían comenzado una relación que los unía en la pasión y en el amor, indistintamente. Pero ayer, Lawrence fue terminante: "No". Las declaraciones las hizo anoche durante el show Watch What Happens Live que conduce Andy Cohen."No. Lo conocí una vez hacia 2013, pero fue por casualidad", indicó la actriz de 27 años, protagonista de Red Sparrow. Sin embargo, Lawrence tardó demasiado en desmentir los rumores, lo que también alimentaba la posibilidad de que el soltero/divorciado más codiciado de la industria del cine haya sido finalmente conquistado.Al respecto, la intérprete indicó: "Pero, ¡tampoco estaba como que quería desmentirlo deprisa!", bromeó. Lawrence sí habló, en cambio, de su ruptura sentimental con el director Darren Aronofsky. Y de la insólita forma en que Amy Schumer tuvo para alegrarla pese al estado de tristeza que vivía por la separación."Cuando rompimos con Darren, le conté a Amy que estaba realmente triste. Al día siguiente tenía un bouquet de flores que me habían enviado y yo me pregunté ¿qué es esto? Entré el bouquet y leí la nota que tenía dentro, que decía: 'Siento mucho oír que morirás sola. Con amor, Amy'", reveló la actriz.