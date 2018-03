Tras el romance con Nicole, Facundo Moyano se estaría reconciliando con su ex

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Más allá de los desencuentros y las desilusiones, el lazo que une a Eva Bargiela (25) y Facundo Moyano (33) es de una notable solidez. A cinco meses de la ruptura amorosa, desatada tras el resonante romance del diputado nacional con Nicole Neumann (37), la azafata de Guido Kaczka y el político estarían en vías de reconciliación.



Bargiela y Moyano fueron vistos a los besos el jueves por la noche en un boliche de Figueroa Alcorta, aunque la modelo le bajó el tenor a la versión. "Coincidimos varias veces en los lugares a los que salimos y seguro esto sigue pasando porque compartimos un grupo de amigos. Y hay buena onda, pero no hay reconciliación", afirmó Bargiela a la revista Pronto.



Sin embargo, la diosa se quedó muda cuando la periodista le preguntó respecto a si la buena onda incluía besos. Tras lo cual, se incomodó cuando la cronista remató que "¡quien calla, otorga!", a lo que reaccionó con un desesperado "¡No!".



Como siempre, Eva Bargiela se deshizo en halagos hacia Facundo Moyano, y dejó pavimentado el camino hacia el perdón y la definitiva reconciliación: "Compartimos cosas lindas. Cualquiera se puede equivocar. Solo que al estar en la tele las cosas adquieren más dramatismo. Cuando salió la noticia de la separación, todos hablaban mal de él. Yo odié ese momento. Pero después me puse a pensar y todas mis amigas pasaron por esto alguna vez, solo que hay gente que no se entera porque no están en la televisión. Si bien es algo feo y doloroso, es más normal de lo que parece".