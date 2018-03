Jimena Barón en llamas: Va por el touch and go porque tiene "necesidades"

????? ???????? ??????? ? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el Feb 25, 2018 at 5:08 PST

A principio de febrero, Jimena Barón (30) y Juan Martín del Potro (29) le pusieron punto final a su casi año de noviazgo, al ver obstaculizado el vínculo amoroso por los compromisos laborales de ambos y los constantes viajes del tenista.Desde entonces, la actriz y cantante le puso humor al tema de la ruptura a través de las redes sociales, haciendo pícaros videos hablando de los hombres y la falta de contundencia a la hora de la conquista.Libre para volver al ruedo sentimental y con candidatos al acecho, Jimena le dio una nota a Los Ángeles de la Mañana, en la que habló de su reciente soltería y de su abstinencia sexual a un mes de terminar su romance con Del Potro.-¿Cómo está tu corazón?-El corazón está solo, bárbaro, en un spa, solo.-Por tus posteos, ¿se complica el tema de conseguir a alguien?-El hombre está raro. Pero no me puedo quejar, en realidad. Es más un acting que otra cosa. Tengo lindos candidatos.-¿Algunos del medio?-Sí. . . Cuando ponés mucho cu. . . aparece de todo, es básico, no es que yo sea muy especial. Si mostrás el oje. . . aparecen.-¿Ya hubo un touch and go con otro?-Todavía no, está todo en el chat. Igual, ya voy a tener que concretar algo porque me voy a oxidar. Tengo necesidades y va a tener que suceder.