Marcela Tauro le pasó factura a Jorge Rial: "Vos me maltrataste"

TREMENDO momento en #Intrusos

Tauro a Rial: "Laburando con vos me sentí incómoda por maltrato"

"Hace 2 meses me gritaste acá adelante de todo el mundo" pic.twitter.com/FNG8YHFT7n — Gianfranco (@gianmenard) 1 de marzo de 2018

En medio de un debate sobre Juan Darthés y la violencia que sufren a veces las mujeres, Marcela Tauro fue muy directa con Jorge Rial.La panelista le dijo en pleno programa de Instrusos: "Me sentí incómoda con vos porque me maltrataste. Ahora cambiaste, pero hace dos meses me gritaste y nadie me defendió", disparó en vivo Marcela."El tema era porque teníamos que grabar. No fue al aire, estábamos por salir al aire, y si estoy acá es porque me bancas, pero lo pasé mal, no me gustó que me gritaras delante de todos y ninguno de ustedes me salieron a defender", continuó la explicación."Vos sos difícil, Tauro", contestó Rial y a los minutos mandó a un corte.