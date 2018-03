"Necesito trabajo diario urgente. No importa si no es de mi profesión. Puedo hacer delivery, chofer, cuidar niños, abuelos, lectora a domicilio, recepcionista, secretaria. ¿Me dan RT? Es urgente", escribió en Twitter Claudia Fasolo.



Después de algunos minutos reiteró el pedido: "Busco trabajo. Ofrezco todo lo que sé y más. Me adapto a lo que necesiten. Secretaria, recepcionista, productora, chofer, delivery, acompañante de ancianos, niñera. Trabajo diario".



Su crisis provocó que se mudara a una habitación en la casa de su ahijada, en Mataderos. Susana recién volverá a la televisión después del Mundial de Rusia, y por ahora no hay ninguna propuesta concreta para la locutora.