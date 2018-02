Está "en la cuenta regresiva" y se muestra más explosiva que nunca

Cuenta regresiva... ?? Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Feb 27, 2018 at 8:26 PST

???????? Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Feb 14, 2018 at 3:02 PST

Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Ene 17, 2018 at 2:27 PST

??????????? #ayelenpaleo Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Ene 15, 2018 at 12:44 PST

#? Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Ene 11, 2018 at 7:22 PST

Una publicación compartida de Ayelen Celeste Paleo ????? (@ayepaleo) el Nov 28, 2017 at 1:36 PST

"Cuenta regresiva". Eso escribió en las últimas horas la mediática Ayelén Paleo en su cuenta de Instagram. Y acompañó la frase con una foto luciendo sus atributos y también con una imagen de un avión, dando cuenta de un nuevo viaje. Es que la escultural vedette pasa buena parte de su tiempo en Miami, desde donde suele subir fotos a plena diversión, como también lo ha hecho durante su estadía en Argentina.Su novio, Toto De Luca, es dueño de una empresa de juegos deportivos y personal trainner."Somos súper apasionados y fogosos", subrayó Paleo, quien suele compartir imágenes muy hot de ambos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, por el momento no piensa en pasar por el altar de verdad -no como en Las Vegas, donde simularon su boda- ni en ser madre."Me gustaría casarme, pero no por ahora. Todo está en mis planes a futuro, también el tema de ser madre, pero lo que pasa es que un chico te demanda mucho tiempo y creo que la vida te cambia. Hoy por hoy estoy disfrutando ".Dueña de un físico escultural, no tiene dudas al elegir la parte de su cuerpo que más le gusta. "A mí me gustan mis piernas. La cola también, pero lo que siempre trato de destacar son las piernas, por eso uso muchos vestidos y cosas donde se me vean", confesó Ayelén, a quien, sin embargo, lo que más le elogian los hombres "son las lolas".