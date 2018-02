Arrestaron a actriz de "Melrose Place" por violencia doméstica

Heather Locklear, conocida por su actuación en las series "Melrose Place" y "Dinastía", fue detenida por presunta violencia doméstica y por agredir a los policías que intervinieron en el hecho.Los agentes policiales agentes respondieron a una pelea alrededor de las 10 p.m. del domingo en Thousand Oaks, al oeste de Los Ángeles, dijo el jefe de la policía del condado de Ventura, Garo Kuredjian.La supuesta víctima del ataque es un novio de la actriz que presentó una lesión física, lo que hace de la ofensa un delito grave, manifestó Kuredjian. El oficial no tenía detalles de la lesión, pero dijo que el hombre rechazó recibir tratamiento.Locklear no quiso cooperar con las autoridades y se puso combativa, agregó Kuredjian. "Pateó y empujó a nuestros agentes", detalló.La ex estrella de "Melrose Place" también fue arrestada por tres cargos menores de violencia contra un agente del orden.Locklear alegó que había sido lesionada antes de que llegaran los funcionarios y fue trasladada a un hospital y dada de alta antes de ser fichada en la cárcel del condado. Fue liberada tras pagar una fianza de 20.000 dólares y debe comparecer en la corte el 13 de marzo. Un abogado de la actriz rechazó hacer declaraciones.Locklear, de 56 años, era una de las más grandes estrellas de la televisión a finales de la década de 1980 y los '90 con papeles en "Dinastía", ''T.J. Hooker" y "Melrose Place".Las autoridades no revelaron el nombre del novio involucrado en el incidente. Locklear ha estado casada en dos ocasiones, con el guitarrista de Bon Jovi Richie Sambora de1986 a 1993, y con el baterista de Motley Crue Tommy Lee de 1994 a 2007. También estuvo comprometida con su compañero de reparto en "Melrose Place" Jack Wagner pero rompieron en 2011.En 2008, fue arrestada en el condado de Santa Bárbara y acusada de conducir bajo la influencia de medicamentos por prescripción después de que las autoridades la encontraran conduciendo una y otra vez sobre un par de gafas para sol en un estacionamiento. Locklear se declaró culpable del delito menor de manejo imprudente y fue sentenciada a libertad condicional no supervisada. Fuente: (AP).-