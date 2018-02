Rumores de romance: Juana Viale y Adrián Suar, muy cariñosos

Juana Viale fue una de las anfitrionas en la exclusiva fiesta de cumpleaños de su abuela Mirtha Legrand y su tía abuela Goldie.



A mitad de la noche, la actriz salió junto a su hermano, Nacho Viale, a despedir a uno de los invitados más famosos de la noche, Adrián Suar y a los periodistas presentes les llamó la atención la buena onda entre la nieta de Mirtha y el gerente de El Trece lo que generó rumores de un posible romance.



"Recién arreglamos: se va Mirtha de su horario y queda la peque pero no en los almuerzos. Juanita está para otra cosa", anunció en broma Suar a la salida de la fiesta.



Ella sin dudar le siguió el juego y, en medio de una ola de abrazos con su "jefe", se atrevió a decir: "Adrián me dijo que íbamos a hacer vivo", dando a entender que su próximo proyecto no iba a ser grabado.



En ese preciso momento, uno de los cronistas que cubría el evento les dijo a Juanita y a Suar que hacían linda pareja, y ella contestó, entre risas: "¿Nosotros? Sí".



"Están los dos solteros", retrucó otro notero y el directivo de Pol-ka contestó con humor: "Podría ser el padre, pero no lo soy".



La actriz y el gerente de El Trece se conocen desde hace muchos años e inclusive han interpretado a una pareja en Solamente Vos, la tira protagonizada por Suar y Natalia Oreiro en 2013.

Fuente: Exitoína