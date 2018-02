Mala ? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Feb 24, 2018 at 2:32 PST

Futura abogada, Sol Pérez le hace honor tanto al bagaje cultural como a su lengua karateca, que no se queda atrás cuando así los vaivenes mediáticos lo requieren.La joven patentó el mote de "la chica del clima" y se armó revuelo. Pero ella lo justifica: "Lo hice, porque es algo mío, no de otra persona. Es un apodo que a mí me puso la gente, que me dio mucho. Con el canal yo me porté muy bien siempre. Me dijeron que volvía y tenía mi lugar de trabajo, así que estoy esperando eso. Tengo los mensajes donde me lo dicen y aclaran que pusieron un reemplazo momentáneo. Legalmente me tienen que ofrecer lo mismo o algo mejor".-Vas por las materias de puntos en la carrera de abogacía-Llevo estudiados cinco años. Ahora sólo me queda sumar puntos para recibirme, aproximadamente dos años. Este año me voy a volver a anotar, a ver si la termino. Siempre digo que no me pongo objetivos, que dejo que las cosas me sorprendan. Pero el único objetivo que tengo es terminar la carrera. Me costó mucho, sacrifiqué muchas cosas de mi vida. Cuando estás en la facultad no tenés vida social. Siempre fui demasiado exigente conmigo. Me pasaba semanas sin dormir para que me fuese bien en los parciales. Me comía los libros. Llegaba de la facultad, me sentaba en el sillón y estudiaba. Dormía una hora y me levantaba a estudiar otra vez. Con todo ese sacrificio, lo único que quiero es terminarla. Un título no te lo saca nadie, es un logro propio. No te hace mejor o peor persona, más o menos, pero es un logro importante. Me iba a inclinar por la rama penal. Pero me di cuenta de que no sirvo, que me caliento mal. Soy muy calentona, pero también estratega.-¿Por qué le decís a tu mamá que no te diga "Sol Pérez"?-De tanto escuchar "Sol Pérez", quiero separar. El trabajo lo tomo como un trabajo. Mi vida siempre va a ser igual. De hecho, a Carlos Paz vino toda mi familia. No quería venirme sola, tres meses, a un departamento, dije que no había forma. Preferí gastarme todo lo que gano en una casa pero estar con mi familia. Siempre es lo más importante. El trabajo es un trabajo: me gusta, lo aprovecho, me divierte, agradezco a la gente. Si me tengo que quedar una hora sacándome fotos, lo hago. Uno tiene este laburo gracias a la gente, no a que tengo unas actitudes tremendas?-¿Cómo sos puertas adentro?-En casa soy muy vaga. Siempre le digo a mamá que me haga todo. Que me prepare de comer, que me alcance una cosa, que me alcance lo otro. Además de mi mamá, es mi mejor amiga, me acompaña a todos lados. Cuando se pone pesada, se pone pesada como una madre. Y mi papá también es re compañero.-¿Cómo te llevás con el mote de bomba sexy?-No me creo que soy eso. Siempre me saqué las mismas fotos, hasta cuando no trabajaba en la tele. No es que empecé a ser de una forma para estar en la tele. No me creo lo de bomba sexy o chica del momento. Soy muy brava con la lengua, pero nunca fui agresiva. Ahora, me tocás a mis hermanos y soy ciega, puedo hacer cualquier cosa. Bajo de peso muy rápido, y si me veo muy flaca no me gusta. Tengo muchas reglas, pero conmigo. Voy al gimnasio desde los catorce años pero supe tener una visión fitness que no es la real, correcta. Pensaba que morirme de hambre era ser fitness. Me tomaba un yogurt al día y hacía miles de actividades. Podía estar todo el día sin comer, y vinieron las complicaciones. Después uno va creciendo y se da cuenta de que no todo es lo que ves en las revistas y que hay otro mundo mucho más feliz, donde podés comer cualquier cosa.