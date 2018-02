Eliana Guercio fue mamá por tercera vez junto al futbolista Sergio Romero y presentó en televisión a su hija recién nacida. Aún en la clínica, la ex vedette contó en "Los ángeles de la mañana" el origen del nombre de la niña, que causó sorpresa: Meghan Ivy."Elegimos Meghan porque estábamos un día mirando una nota con Sergio y dije 'esta mujer (Megan Fox) es siempre una bomba divina y cuando lo vi escrito me encantó estéticamente, y me lo anoté en el celular hace ya unos años", relató Guercio, madre también de Jazmín, de 7 años y Chloe, de 4.Sobre el segundo nombre, Eliana explicó que "Sergio un día leyendo una revista me dijo 'mirá qué copado cómo se escribe este nombre Ivy'. Es todo por visual, por cómo se ven escritos, por cómo lucen".