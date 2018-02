Dos hermanas muy sensuales: "Juntas somos explosivas"

Vanina (36) y Silvina Escudero (34) son como el agua y el aceite, pero tienen más de un punto en común, como la pasión por el baile y el amor por los animales. Sin embargo, en su vida privada hicieron caminos diferentes: la blonda rápidamente encontró el amor de su vida, Álvaro "Waldo" Navia, y fue mamá de Benicio (3 años) y Joaquina (1). En cambio, la morocha enfocó su energía en el trabajo y recién ahora proyecta una familia con Federico, un joven empresario de 33 años.Amigas y hermanas, las bellas bailarinas realizaron una sensual producción para la revista Gente, en la que dejaron a la vista de todos sus cuerpazos y su personalidad. "Juntas somos explosivas", coinciden las Escudero, para luego dar algunos detalles de su intimidad."Con Federico disfrutamos el ahora. Pero él siempre dice que primero quiere que tengamos un hijo y luego nos casamos. ¡Y yo quiero lo opuesto!", dijo Silvina."Hace unos meses retomé el entrenamiento y las clases de baile. Siempre fui flaca. ¡La novedad son las lolas! Me entregué en cuerpo y alma a mis pequeños, y me las hice hace muy poco, cuando mi hija dejó de tomar la teta. Fue un gran mimo a la mujer", dijo Vanina, revelando el retoque estético que se hizo tras la maternidad.Con el corazón ocupado, Silvina también compartió un poquito de su relación de pareja con Federico: "Yo siempre estuve casada con mi trabajo, sin tiempo suficiente para dialogar, ceder o ponerme de acuerdo con una pareja. Recién ahora, cuando pude redireccionar el timón de mi vida hacia otro lugar distinto, supe construir un vínculo armónico. Hace once meses que estoy de novia y nadie sabe nada de él. Durante ocho años mi vida estuvo demasiado expuesta", asumió, mirando el pasado, pero apostando al futuro."¿Esta vez seguirás los pasos de Vanina?", le preguntó la periodista. Y Silvina, fiel a su estilo, contestó: "Disfrutamos el ahora. Pero él siempre dice que primero quiere que tengamos un hijo y luego nos casamos. ¡Y yo, lo opuesto!".