Mónica Farro sorprendió a todos con su nueva faceta musical

"En la vida hay que probar todo jajaja", anticipó Farro en su cuenta de Instagram. Luego, en otro post, compartió un adelanto de su canción.Lejos de tenerle miedo a las críticas, Mónica se presentó en "Vamos a pasarla bien", en Crónica TV, y lanzó oficialmente "La catrera"."Hagamos el amor en la catrera nene, y te doy pa que tenga baby, y te doy pa que tenga turro, y te doy pa que tenga guacho, y te doy pa que tenga zorro, y te doy pa que tenga potro, y te doy pa que tenga chulo, y te doy pa que tenga y te doy lo que me gusta?", reza la canción de la rubia."Y te doy lo que te gusta y me das lo que tu tienes baby, y te doy lo que gusta turro, y me das lo que tu tienes guacho, y te doy lo que te gusta zorro, y me das lo que tu tienes potro, y te doy lo que te gusta chulo, y me das lo que tu tienes, y te doy lo que tu quieres""Y te bailo de costado, pa delante y pa trás, y te bailo donde quieras pa delante y pa trás. Que Diosito te proteja pa delante y pa trás, y en cuatro terminamos pa delante y pa trás, baby, turro, guacho, zorro, potro, chulo, hagamos el amor, el amor en la catrera", dice la parte final de la canción.