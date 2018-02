Nicole Neumann reveló una traumática experiencia personal

El tema de la violencia de género se ha instalado fuertemente en los medios y el debate público. Esta vez, fue Nicole Neumann quien decidió dar su testimonio personal. "Sí, alguna vez lo dije, me ha pasado, pero también le pasa al hombre. O sea, para mí la violencia no tiene que estar en nadie, ni de la mujer al hombre ni del hombre a la mujer, por supuesto. Y hay que hablar, hay que denunciar, hay que animarse. No somos menos que el hombre, tenemos que estar protegidas. Yo no tuve que llegar a ese nivel, o quizás sí, no sé, supe salir antes", confesó la modelo en PH, podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.



"¿Tuviste un momento que la pasaste mal?", le repreguntó el conductor. "Sí, fue en otra época. Igual ya estaba mal, no por eso estaba bien ni mucho menos, pero no llegó a un nivel que haya tenido que hacer denuncia ni nada, pero creo que la violencia no es buena de nadie contra nadie", respondió Nicole.



"Coincido que está buenísimo que las mujeres tengamos los mismos derechos, el mismo lugar y todo, por supuesto, pero también hay una línea muy finita. Porque bueno, está bien, es verdad, está la gente grande que tiene otra estructura, que es mucho más machista, conservadora", completó, en referencia a las polémicas declaraciones de Cacho Castaña sobre la violación.

Fuente: Ciudad