Desmintieron rumores de crisis con una foto desnudos en la cama

Hace unos días, surgieron fuertes rumores de separación entre Silvina Luna y El Polaco, a raíz de ciertas actitudes de ambos en las redes sociales, como por ejemplo no publicar una foto juntos hace mucho tiempo.



Sin embargo este medio pudo confirmar con los protagonistas que no hay ruptura. En charla con el sitio Primicias ya, la modelo y actriz rosarina fue tajante.



"Seguimos juntos, está todo bien entre nosotros. Dicen estas cosas porque no pasa nada en la tele y entonces inventan", subrayó Silvina.



Y el cantante tropical fue por la misma línea: "No estamos separados, es cualquiera. No tengo idea de dónde salen los rumores".



Lo cierto es que en las últimas horas, y para mostrar que no van a poder romper con el amor que se tienen, Silvina y El Polaco desmintieron una vez más el rumor con una foto romántica en las redes sociales. "Siesta", comentó ella en una postal donde se los ve desnudos en la cama.