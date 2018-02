El secreto de Valeria Archimó para mantenerse bella y en forma

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

Con una estampa de bailarina que no deja de asombrar cada vez que aparece en el escenario de Magnífica, función tras función Valeria Archimó (45) se lleva una de las grandes ovaciones en el teatro Corrientes de Mar del Plata. Aislada de los escándalos que salpican a la compañía, como el supuesto affaire prohibido de Federico Bal con Becky Vázquez, que derivó en la abrupta salida de May Alexander del elenco, la bailarina egresada de la escuela del Teatro San Martín sólo se concentra en darle al público lo mejor de sí misma. "Yo nunca vi algo raro entre Fede y Becky, son compañeros de trabajo. En lo que a mí respecta, cero romance. Yo no estoy enterada de nada y para mí ellos tienen relación de simples compañeros de trabajo. Yo nunca vi algo sospechoso", le asegura Archimó a Ciudad.



Sorprendida con la salida de la ecuatoriana del elenco que encabeza Carmen Barbieri, Valeria cuenta que se anotició a través de la televisión: "Me enteré por el movil de Intrusos con Carmen de que ella era la que estaba filtrando la información de que Fede estaba con Becky. Hasta donde yo sé, la producción decidió desafectarla de la compañía. Pero no sé bien qué habrá pasado. Yo nunca tuve entredichos con May, siempre tuvimos una relación cordial como compañeras".

En pareja con Guillermo Marín (52) hace una década, con quien fue madre de Ámbar (3), la diosa de las cuatro décadas lució sus curvas en una producción de fotos exclusiva.



-¿Cómo hacés para mantenerte así de diosa?

-Bailo, me entreno, sigo bailando. Todas las noches tenemos doble función y eso me mantiene en forma, me cuido en las comidas. Es un combo. En mi vida en general tengo una vida muy sana, no como fritos. Me doy mis gustos, por supuesto, aunque no todos los días. Además, me entreno mucho. Hay que dedicarle tiempo y cuidarse. Mi secreto es que en el gimnasio no me ejercito con mucho peso, sino que me enfoco en las repeticiones. Igual, para mí, lo mejor de todo es el baile, es lo más completo.



-¿Mantenés esta rutina también en Mar del Plata?

-Antes de salir de temporada hacía gimnasia tres veces por semana, daba clases y además iba a clases de baile como alumna para perfeccionar la técnica. En Mar del Plata intenté ir al gimnasio, pero me duró poco, porque entre las funciones que terminan a la madrugada y la familia se me complicó.



-Duda existencial: ¿por qué nunca te casaste con Guillermo Marín?

-Ese es un tema? Es que Guillermo no está divorciado. Se tiene que divorciar para poder casarse conmigo. ¡Es un detalle importante! Ja, ja.



-Hoy en día, con el nuevo Código Civil, podría divorciarse en cuestión de días?

-¡Ja, ja! Es un tema que supongo que ya resolverá. Cuando nos conocimos me propuso casamiento, aunque fue imposible. Ahora quedó todo en veremos. Es un tema que tiene que resolver Guille.



-Con dos hijos, ¿la maternidad ya es una etapa cerrada para vos?

-Me encantan los chicos, con Guille tendría otro, pero para mí es un tema cerrado. Theo (fruto de una anterior relación) tiene 13 y Ámbar (a quien tuvo con Marín) tiene 3. Me encantan los nenes, pero para mi profesión el embarazo es un parate importante. Ya tuve un bebé hace poco, y me quedé bastante con Ambar. Me costó volver, porque quise quedarme con ella y disfrutarla. Recién ahora, en esta temporada, siento que estoy volviendo a un lugar que me gusta tener y siento que quiero recuperar. Como mamá ya estoy súper satisfecha con la familia que armamos con Guille. Porque él ya tiene dos hijos de su matrimonio anterior, Kevin (24) y Axel (20), más el mío. Estamos bien. Prefiero volver a ponerle fichas a mi profesión.



-¿Cuál es tu mayor anhelo profesional?

-Me gustaría hacer un gran musical, con muchos bailarines en escena, pero implica un gran gasto. Eso es complicado por cómo está el teatro. Habría que jugársela para hacer un gran musical, con humor. Esa es mi deuda pendiente. A pesar de que hace poco incursioné en el tango y me encantó. En el musical que tanto anhelo podría haber algo de tango también, como jazz u otras cosas que hago. Hay muchas ideas dando vueltas, hay que ver cuál se puede concretar. Además, de acá a diez años, me encantaría tener mi propia compañía de baile para poder hacer las coreografías, que es lo que a mí me gusta.

