Falleció una actriz británica de la recordada película "Notting Hill"

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24 de febrero de 2018

La actriz británica Emma Chambers, conocida por su papel en la comedia romántica "Notting Hill" (1999), falleció el pasado miércoles pasado a los 53 años, según informó en las últimas horas su agencia de representación."Emma creó una gran cantidad de personajes y un inmenso curriculum de trabajo. Llevó la risas y la alegría a muchas personas", dijo su representante.Al margen de sus dos apariciones en la gran pantalla, como intérprete secundaria, la actriz era muy popular en el Reino Unido por dar vida a Alice Tinker en la serie de televisión de la cadena BBC, "The Vicar of Dibley".Nacida en Doncaster, en el condado inglés de Yorkshire, Chambers murió por causas naturales. La actriz estaba casada con el también actor británico Ian Dunn desde 1991.Para el público internacional será más recordada como Honey, la hermana pequeña del personaje interpretado por Hugh Grant en la comedia romántica "Notting Hill" (1999).Un año antes el jurado de los Premios de Comedia Británica la reconoció como la mejor actriz de televisión por su trabajo en "The Vicar of Dibley"."Emma Chambers era una persona hilarante y muy cálida y, por supuesto, una actriz brillante. Una noticia muy triste", fueron las palabras de dolor de Hugh Grant tras enterarse sobre la muerte de su ex compañera.