Isabel Macedo le respondió a Facundo Arana: "Es mi trabajo el que me realiza"

Facundo Arana levantó polémica cuando se refiero a principio de año sobre el embarazo de su ex Isabel Macedo: "Yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos".



Inmediatamente, muchas mujeres de los medios salieron a criticarlo por estas declaraciones, pero Macedo optó por el silencio. Sin embargo, decidió romperlo y le contestó sin titubeos.



"Escuché lo que dijo Facundo Arana, no tengo ni idea lo que quiso hacer. Siento que, como mujer, es mi trabajo el que me realiza. Nunca sentí que hubiera tenido que casarme o tener hijos para sentirme realizada", afirmó en Agarrate Catalina.



"De hecho me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42, cuando siento que ya pude hacer todo lo que quise", sentenció la actriz.