Iba en un micro cuando se enteró que era la nueva Reina del Carnaval

Agustina Barrio, la encargada de llevar la corona de Ráfaga, en la edición de la celebración de los 20 años de vida de la comparsa fue electa como soberana del carnaval de Concordia.Desde Comparsa Ráfaga expresaron con orgullo que su "belleza, carisma, simpatía, alegría, actitud, y un samba que enamoró al mismísimo Rey Momo, son algunas de las cualidades que consagraron a Agustina Barrio -Reina de nuestra comparsa- , como soberana del carnaval de Concordia" en su edición 2018.En su paso por el Corsódromo "Atanasio Bonfiglio", la representante "tricolor" logró cautivar al jurado representando a la esencia del carnaval con su traje de elaboración artesanal y su carro escoltada por el Rey Momo.En comunicación con Diario Río Uruguay, la flamante soberana del carnaval de Concordia 2018 expresó que "realmente estoy muy feliz y orgullosa de que mi paso por la manga haya sido electo por el jurado" y de ahora en más "representar la fiesta más pasional que tiene nuestra ciudad".A modo de anécdota, la nueva soberana relató que "me enteré de la elección en la ruta en un colectivo de larga distancia", ya que "actualmente estudio en Paraná y cuando me enteré que este lunes continuaba el recuento de votos, me tomé el primer colectivo con destino a Concordia".Según cuenta, Agustina no logró llegar a tiempo para recibir la noticia de que sería la encarga de representar al carnaval, no obstante "estaba cerca de la entrada de Concordia cuando me llamaron y me contaron" agregando que "festejé todo el viaje, además cuando llegué a la terminal mi familia me esperaba con simpatizantes de la comparsa".Consultada por si se esperaba que los resultados de las evaluaciones de los jurados la coronen como la nueva soberana, Agustina manifestó que "era mi meta, fue difícil la competencia" aclarando que "hubo muy poca diferencia de puntos con las otras reinas" haciendo mención a que "la corona se haya quedado en Ráfaga es un orgullo".Los simpatizantes de Ráfaga "me demostraron que estaban felices de que sea la reina electa del carnaval sumado al cariño emitido y compartieron su felicidad" aseveró Agustina.Respecto a las próximas actividades como flamante soberana del carnaval de Concordia, Agustina indicó que primeramente será la coronación donde se hará el traspaso de corona donde Valentina Alanis ? reina saliente de la fiesta- entregará los atributos a la nueva representante."Desde el día uno que no solamente tengo puesta la camiseta de mi Comparsa Ráfaga sino que también ahora represento a los Emperadores, a los Imperiales y Multicolores" manifestó la joven bailarina haciendo hincapié en que "dejé de ser reina de mi comparsa para representar al carnaval", recalcando que "me toca la tarea de representar a todos los carnavaleros y espero hacerlo de la mejor manera posible".