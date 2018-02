Hernán Drago contó cuando le pidieron sexo a cambio de trabajo

Desde hace meses cobraron relevancia los relatos de personajes del medio que han sufrido acoso, o han sido objeto de pedidos inadecuados. Anoche en Vino Para Vos, Hernán Drago compartió su experiencia durante el repaso por su carrera.

El modelo y conductor no tuvo dudas en contar un episodio que, según sus palabras, es habitual en el mundo del modelaje. El hecho sucedió cuando él tenía 18 años y participaba en un casting determinante para su carrera.



El booker que hacía el casting y trabajaba para la agencia de la cual era modelo le auspició grandes oportunidades, siempre y cuando pagara un precio: "Tenés que pasar por mí antes", le dijo el booker a Drago. El modelo recordó su respuesta: "Bueno, si ese es el precio no me interesa por ahora, pasame los castings que vos creas que doy con el perfil. Si me llaman bien, y si no paso al siguiente casting".



Días después, el booker lo llamó para recordarle que de él dependía el gran salto en su carrera, pero el modelo se mantuvo en su postura. Enojado por la situación, Drago retiró el book de la agencia y habló con el dueño, quien no le creyó.

El modelo y conductor hoy por hoy no está interesado en dar nombres porque es una etapa de su vida superada: "No tengo sed de venganza. Sí lo cuento para los chicos nuevos, si hay gente que está escuchando esto que se sepa que pasa". Además mencionó que cuando lo ve desfilar por la pasarela, el booker siempre baja la mirada y evita tener contacto con él.