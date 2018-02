El camino de Florencia Jurado hasta llegar a ser la reina del Carnaval del País

Espectáculos Florencia Jurado es la nueva Reina 2018 del Carnaval del País

El comienzo del sueño

Sociedad El Carnaval del País cerró su anteúltima noche con el desfile de la nueva reina

De plebeya a reina

Florencia Jurado, representante de la comparsa Papelitos, es la nueva reina del Carnaval del País. Reemplazará a Pamela Martínez, y durante todo este año será la representante y el emblema de la fiesta más grande de la ciudad. Y desde ese momento, todas las miradas se posaron sobre ella y su nombre ya quedó inmortalizado en el día a día de Gualeguaychú.La flamante Reina del Carnaval del País se enteró que querían que sea la representante de la comparsa del club Juventud Unida en septiembre pasado. Y contrario a lo que pueda pensar la mayoría, su primera respuesta fue un contundente "¡no!"."El que me llamó fue el director, Juane Villagra, y me negué inmediatamente. Le dije que no estaba bien físicamente, y realmente estaba en mi peor momento. Además, no me gustaba ese lugar, no me veía como reina de Papelitos", confiesa aPero Villagra, el debutante director que este año puso en la pasarela del Corsódromo a llamativa "Carnival Freak Show-Pasen y voten", sólo quería a Jurado como reina de su comparsa.Cuandole consultó a la rubia cómo fue que la convenció, ésta reveló: "Me dijo que si no salía como reina no iba tener traje este año. O reina o nada"."Después me pidió que lo fuera a ver, que me quería mostrar lo que estaba preparando para Papelitos esta temporada. Y cuando vi el proyecto me cerró todo, un tema súper arriesgado y jugado. No me quedaron dudas que Papelitos este año iba a estar increíble", remarcó.Fue precisamente la insistencia del director, por sobre todo el tema Papelitos, una mordaz crítica satírica de la realidad política internacional, lo que terminó de convencer a Jurado para sentirse reina de la comparsa decana, de la cual forma parte desde los 10 años.insistió en ahondar por qué la joven dijo que en septiembre pasado estaba en su peor momento. "Estaba con 10 kilos más encima, tapada de trabajo y obligaciones en Buenos Aires. Pero una vez que acepté comencé un trabajo de ejercicios y comida saludable para llegar óptima a la primera noche de carnaval", se confesó ella.Cuando el carnaval acaba, la música calla y las luces se apagan, y Florencia vuelve a su vida normal. Estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el Registro del Automotor porteño. Enfundada en su "ropa de civil", hasta hace poco sus compañeros no sabían que a su lado trabajaba codo a codo con ellos una auténtica reina carnavalera."Las redes sociales muestran fotos y videos míos desfilando en el carnaval, los cuales están al alcance de todos. Pero hasta antes de la primera noche de carnaval no le había dicho a nadie que iba a ser la reina de una comparsa. Pero un día, un compañero de la comparsa fue por trabajo al Registro Automotor y medio a los gritos dijo: `Hola, vengo a buscar a la reina de Papelitos´. Yo me puse bordó, y ese día muchos de mis compañeros se enteraron que tenía ese lugar destacado en el carnaval", comentó."Yo siento que soy un integrante más de la comparsa. Y mucho del cariño que recibo de mis compañeros es porque ellos saben que yo soy una más de todos ellos, alguien que simplemente da todo de sí por el espectáculo", exteriorizó Jurado.