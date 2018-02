Macarena Rinaldi habló sobre su noviazgo: "No es fácil, es mi jefe"

Macarena Rinaldi está pasando por un gran momento profesional, en el cual trabaja en Mi vecina favorita, como también en el "Bailando". Precisamente, allí conoció a Federico Hoppe, de quien está enamorada y muy feliz junto a él.La rubia fue a la mesa de Mirtha Legrand y contó los detalles de su relación con el productor: "Fede me habló primero, él dio el primer paso. Me permití enamorarme y me llevé una gran sorpresa", contó.

La bailarina recordó que no pensaba que se iba a relacionar sentimentalmente con alguien en su ámbito laboral: "Era seria y prolija y dije 'Acá no mezclo'". Como sostiene el dicho: "El amor todo lo puede", y la rubia se permitió estar en un noviazgo con Hoppe. Pero no todo es color de rosas, ya que reveló que "no era fácil" trabajar con su novio, porque es su jefe."Somos muy relajados, estamos construyendo algo muy lindo", dijo.