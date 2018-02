"La Sueca" Larsson fue mamá y presentó a su bebé en las redes

Durante mucho tiempo, la figura de Alexandra Larsson cautivó a los televidentes desde la pantalla de El Trece, primero como integrante del staff de bailarinas de ShowMatch, y luego acompañando a Jorge Lanata en PPT.Sin embargo, luego de esa fuerte exposición mediática y el reconocimiento alcanzado en nuestro país, La Sueca, como la conocieron todos popularmente, decidió regresar a su tierra natal, donde empezó construir su propia familia. Una familia que hoy alcanza su plenitud de la mano del nacimiento de Elliot, el primogénito de la modelo, quien compartió su inmensa felicidad desde su cuenta de Instagram."Welcome The Love Of My life our son Elliot we love you so much that words can not describe ("Bienvenido amor de mi vida, nuestro hijo Elliot, te amamos tanto que no lo podemos describir con palabras) Te amo hijo El AMOR de mi vida, Elliot", escribió la escultural rubia, primero en inglés y luego en castellano.Con 127 mil seguidores en las redes, muchos de ellos fanáticos que le quedaron de su paso por la Argentina, su publicación alcanzó más de 3700 likes y se colmó de salutaciones y felicitaciones por la buena nueva.En definitiva, una nueva y especial etapa en la vida de Alexandra, quien no se olvida de la Argentina y acaso por eso quiso compartir su felicidad con todos los que aprendieron a quererla y que hoy celebran su buen momento aunque se encuentre a más de 13 mil kilómetros de distancia.