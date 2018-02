"Me sentí una nena más", dijo Laurita Fernández desde Disney

Los últimos días seguramente no fueron fáciles para Laurita Fernández, quien rompió su relación con Fede Bal luego que llegaran a ella versiones de una fuente confiable sobre una presunta infidelidad del hijo de Carmen Barbieri con Becky Vázquez, una bailarina que forma parte del staff de Magnífica.Sin embargo, acaso como un bálsamo en el momento justo, la bailarina y conductora de Combate viajó a Disney, donde pareció revivir gracias a la magia de Mickey Mouse y los clásicos personajes de ese mundo de fantasía."Una nena más, Así me sentí todo el viaje! Gracias a todo el equipazo de @onefiveoficial por aparecer en un momento clave y traerme a conocer, a sonreír y a vivir tantas alegrías ! Fui muy feliz! Un sueño cumplido", escribió la ex campeona del Bailando junto al hashtag #Disney y el emoji de una "carita feliz".Además, en la imagen que acompaña el posteo se la puede ver saltando con el emblemático castillo detrás y una sonrisa "de oreja a oreja".Vale recordar que, apenas empezado el viaje, y con su separación de Fede en las principales páginas de espectáculos del país, Laurita había compartido un elocuente mensaje que decía "Porque algún día, llegará ese príncipe azul" junto a un cuadro de La Cenicienta.¿Podrá mantener esa alegría una vez que pise nuevamente la Argentina?