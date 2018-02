La bailarina Estefanía Bacca y sus fotos más sensuales del verano 2018

Rompiendo cualquier prejuicio, a la belleza le agrega talento. Actriz, modelo, vedette y ex notera de televisión, "Tefi", como la llaman sus amigos, se recibió hace unas semanas de Licenciada en Composición Coreográfica en Comedia Musical. Sí, ¡todo eso! Y lo festejó con una producción exclusiva paraSi bien tiene un cuerpo increíble, la rubia tiene otro atributo que no pasa desapercibido: una hermosa sonrisa que acompaña muy bien su lomazo, su simpatía y su buen humor. Feliz con el presente laboral que disfruta y responde las preguntas en una entrevista para?Muchas bailarinas sueñan con estar en el Bailando junto con Marcelo Tinelli. ¿Te sucede algo así??Hubo un momento de mi carrera que deseaba estar porque creía que era la única manera de llegar al público y que conocieran lo que hago en el escenario. ¡Hoy ya no! Las personas que conocen y valoran mi trabajo son las que me vieron en algún espectáculo. Y son esas personas las que quiero que me conozcan, las que como yo aman y consumen teatro.?A la hora de elegir una pareja, ¿lo preferís maduro??No me fijo mucho en las edades, aunque reconozco que si fuese menor que yo es probable que me sintiera extraña.?¿Qué te atrapa de un hombre??Lo que me atrapa es su manera de expresar lo que piensa, y más aún cuando eso que piensa viene de un esquema de pensamiento diferente del mío.?¿Es difícil estar en pareja con vos??Conviví bastante en pareja, y soy más ordenada cuando comparto el hogar. Cuando vivo sola soy más relajada y cuando puedo hago como a mí me gustan las cosas de la casa. Digo así porque soy de Virgo, y dicen que somos muy prolijos, detallistas y ordenados. No me divierte que me digan lo que tengo que hacer, salvo que sea una programación laboral. ¡Pero en la vida no!?¿Tenés algún TOC??Tengo el TOC de revisar todo antes de salir de casa: enchufes, ventanas cerradas y reviso a ver si cerré bien la puerta varias veces. Y si tengo que volver para chequear de nuevo? ¡lo hago!?¿Cuál es tu cable a tierra??¡Son mis alumnas! Realmente ya no sé si doy clases o si ellas me dan clases a mí. Compartir esos momentos con ellas es maravilloso. Verlas crecer y bailar con esa frescura única que tienen los chicos, esa libertad de expresión, es fascinante. Fuente: (Teleshow - Papparazzi).-