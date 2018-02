Sol Pérez cumplió su promesa y "chapó" a un cronista en vivo

Sol Pérez hizo una promesa y cumplió. Hace algunos días, un periodista que cubre la temporada de Villa Carlos Paz le propuso sumarse a "el beso del verano"."¿Tiene que ser acá? Me voy a correr el maquillaje, esperame y después te chapo", propuso Sol sin dudarlo, aunque indicó que tendría que ser en un ámbito más romántico: "Me llevás a andar en lancha y hay beso".Dicho y hecho, el cronista cumplió con el pedido de "La chica del clima" y hubo ¡dos chapes en vivo!Javier Beccaria y una de las chicas más sexy de la temporada sellaron la buena onda que tienen con un tierno gesto. No te pierdas el video del momento del beso.

Entre risas, Sol se enterneció con sus palabras: "Se merece el beso", remarcó, antes de que llegara el primer piquito. Luego, el equipo pidió una ronda más desde el estudio y Beccaria lo hizo a su manera: "Voy como soy yo. A mí no me gusta mucho charlar y hablar... me parece que es más directo esto. Mirame a los ojos", atinó a decir antes de darle el segundo beso... esta vez con más pasión.La entrevista terminó con una propuesta para salir a cenar a la noche y Pérez se animó a puntuar el beso: "Le vamos a poner un 8", cerró arriba de un barco con el paradísiaco fondo de Carlos Paz como escenario.