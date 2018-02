El documental "Viaje a los pueblos fumigados" llega al Festival de Berlín

Testimonios

El cineasta y senador argentino Fernando Pino Solanas estrenará en el Festival de Berlín (que comenzó ayer y se extiende hasta el 25 de febrero) su último documental Viaje a los pueblos fumigados, que se exhibirá fuera de concurso en la sección especial de la Berlinale.El director de la Berlinale, Dieter Koslick, le había ofrecido a Solanas que la película participara de la competencia oficial, éste agradeció la invitación pero no aceptó ya que había obtenido el Oso de oro con Memoria del saqueo, en 2004. La película se exhibirá fuera de concurso en la sección especial de la Berninale y ha recibido invitaciones de una decena de festivales en todo el mundo.Solanas regresa así a la capital alemana con un documental que denuncia los estragos de la fumigación y la contaminación por agrotóxicos.El film se desarrolla con historias y testimonios dramáticos de sus protagonistas: pobladores, chacareros e investigadores. La eco-agricultura muestra que se puede producir alimento para todos, libre de pesticidas: sano, natural y redituable."En cada alimento que comemos hay conservantes, saborizantes, colorantes, hormonas. Y si no hay hormonas, hay antibióticos. La carne que comemos es en un 75- 80% de feedlot. Se les da cualquier porquería mezclada con hormonas. Los pollos de Entre Ríos son un claro ejemplo", dijo el director.En el documental se refleja también la historia de la docente entrerriana Estela Lemes, que inhaló glifosato tras que la escuela rural en la que es directora fuera fumigada."A Estela la conocí de manera circunstancial ?recordó Pino Solanas-. Decidí dedicarle una película al drama de la intoxicación que tiene la población Argentina porque come alimentos tanto vegetales como los envasados con una proporción de agrotóxicos y sustancias químicas que lo está enfermando y matando".Luego, continuó: "Conocí una clínica especializada en recuperación neurológica ubicada en Galarza (departamento Gualeguay). Un íntimo amigo que es cirujano del hospital Argerich me contó de ese lugar. Viajé y visité esta clínica de rehabilitación neurológica. En la zona se aplican los agrotóxicos, el glifosato y ni que hablar la bomba de tiempo como es el endosulfán 2-4-D que está prohibido y se sigue usando. El suelo se volvió resistente entonces se carga más. Antes se tiraban dos, tres litros por hectárea, pero ahora se tiran ocho, nueve, diez litros. Cuando lo fui a ver al doctor Sanfilippo, director de la clínica de Galarza, me contó el caso de la directora de esta escuela, Estela Lemes. Me dijo: 'Es interesante. Vive acá cerca', y finalmente, de regreso nos encontramos".Participan de la película: Jorge Rulli (del Grupo de Reflexión Rural), Pedro Peretti (productor agropecuario), Adolfo Ball (ex director de INTA), entre otros; además de productores orgánicos, maestros rurales, directores de escuelas y pobladores que narran sus propias experiencias.