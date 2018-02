Tiene 22 años y ganó más de un millón de pesos en un programa de TV

Fue muy feliz mi paso por #Pasapalabra. Infinitas gracias #TeamMartina por el apoyo y especialmente a los trabajadores de programa por recibirme con tanta respeto y cariño pic.twitter.com/RqV4S40pGl — Mar Racing (@mmar87) 14 de febrero de 2018

Se quedó dos veces a punto de ganar El Rosco, el juego final del programa, el que deja expuesto tu inteligencia, cultura y concentración, el más temido.Durante 10 programas, Martina no solo demostró cuanto sabía, también generó empatía por su calidez, educación y humildad. Desde que llegó a Pasapalabra, a joven de Villa Celina tenía claro su objetivo: ganar El Rosco para ayudar a su familia.Luego de 24 definiciones correctas, Martina quedó en la puerta de llevarse la gloria. A eso se le sumaba que María Sarquis, su competidora, había cometido un error. Pero la joven sabía la última respuesta y necesitaba gritarla. "Si no llega a ser, va a ser un blooper, pero no importa", bromeó. Le quedaban 10 segundos, que se sentían como horas."Estamos en la Z y contiene Propenso a concebir sospechas o a tener desconfianza", leyó Iván, y le respuesta de Martina no se hizo esperar: "¡Suspicaz!".Rápidamente, tanto el conductor como la otra participante corrieron a felicitarla y contenerla. La felicidad de ella se transformó en la de todos.Tras finalizar el programa, Martina expresó en la red: "Fue muy feliz mi paso por #Pasapalabra. Infinitas gracias #TeamMartina por el apoyo y especialmente a los trabajadores de programa por recibirme con tanta respeto y cariño".Luego, en diálogo con Exitoína, dijo: "Muy contentos con toda la familia. Sumamente feliz de haber tenido la oportunidad de participar y agradecida por el trato que me dieron en el canal".Al preguntarle por la repercusión que tuvo su paso por Pasapalabra y todo el apoyo que tuvo del público, que se reunió a través del hashtag #TeamMartina, la fanática de Racing expresó: "Es muyyyy extraño, que me reconozcan en la calle me impresiona muchísimo. La buena energía de la gente es impresionante, de todas las edades y regiones del país me mandaron buenas vibras y creo que finalmente llegaron. Infinitamente agradecida".Por último, días atrás, muchos en la red, al igual que su papá, Luis, plantearon la posibilidad de que Mirtha Legrand la invitara a su programa.Sobre esto, manifestó con humildad: "No sé jaja no creo que pase, además no tengo mucho para contar. Pero supongo que no podría rechazarlo", concluyó la nueva y gran ganadora de Pasapalabra.

Exitoína tuvo acceso a un video que muestra la emoción de Martina cuando llamó a su papá para comunicarle, entre lágrimas, que había ganado el pozo mayor: $1.340.000."Felicitaciones, Martina es una genia, la verdad se lo merece, espero que lo disfruten. Es una reina", le dice Iván de Pineda a Luis Barraza, quien sólo tenía palabras de agradecimiento para él y la gran producción del programa.La situación emocionó hasta a la productora del programa, Krocita, quien manifestó: "Lloré al grabarlo. Lloro hoy otra vez. Increíble Martina. No hay otra igual. Y lo mejor de todo, es absolutamente adorable. GROSA."