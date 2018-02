Una serie filmada en Paraná se estrena en marzo y se puede ver en la web

Historias

Actores y choferes

Equipo técnico

Varios transeúntes desprevenidos se inquietaron al ver la truculenta escena: bajo una sábana manchada de lo que podría haber sido sangre se adivinaba el cuerpo de una persona en lo que parecía un accidente de tránsito. Muchos llamaron a los medios de comunicación para consultar, otros directamente a la Policía. La respuesta era más tranquilizadora: se estaba firmando una serie de ficción en las calles de la capital provincial.Urbanos es una serie web de seis capítulos, que ganó el Concurso Federal de Episodios Web del INCAA, en su primera edición, en el año 2016.Se rodó el año pasado, íntegramente sobre colectivos urbanos de ERSA en nuestra ciudad, con un equipo de 15 técnicos, más de 20 actores y más de 60 extras de la región.El 1 de marzo será el lanzamiento oficial a través de la plataforma FWTV. "El proyecto tuvo gran aceptación, y gracias a eso logramos que organismos gubernamentales y empresas y emprendimientos de Paraná y la provincia, nos apoyen económicamente y con aportes a través de canje para poder completar el 20% de financiación restante, completando el 80% que otorga el INCAA", contó aNahuel Beade, director de la serie.Urbanos es un conjunto de historias que describen la vida y los trajines sobre el transporte público. En cada historia se ponen en manifiesto las múltiples situaciones que se viven abordo de los colectivos, tanto historias cotidianas como las extraordinarias."Son seis capítulos de una duración de entre 8 a 17 minutos, cada uno. El estreno será el 1 de marzo cuando estará disponible en la plataforma fwtv.tv", dijo Beade.Cada capítulo es un unitario pero que tiene un concepto unificador que es el transporte."La cámara nunca baja del colectivo, eso es lo que me propuse como dogma. Todo se debía contar desde el colectivo", aclaró luego.Reseñó también que las historias son de temática variada y de diferentes géneros que van desde el drama a la comedia, o la fantasía."Esto viene desde hace varios años. Empecé a pensar en historias de colectivos y así fui hablando con otra gente que escribió varios guiones. Al proyecto lo presenté en varios concursos pero, si bien quedábamos seleccionados, no ganábamos. Luego, fuimos al Primer Concurso Federal de Episodios Web que organiza el INCAA. Ganamos. Como es un concurso para primeros talentos, no te dan toda la plata. Así que tuvimos que generar vínculos con el gobierno provincial y con el Instituto Provincial de Cine para poder hacerlo", relató.Pero además, era imprescindible contar con el apoyo de una empresa de colectivos y lo consiguieron en la firma ERSA."Nos dio un apoyo gigante, pusieron colectivos disponibles para nosotros para todo el rodaje. Para ellos era complicado porque tenían que retirar de circulación los coches", señaló.La mayoría de los actores intervinientes son profesionalizados aunque no todos habían tenido experiencia en realizaciones audiovisuales."También trabajamos con gente amateur. La principal dificultad que se nos presentó en ese sentido es que la empresa no nos permitía que actores manejaran los colectivos, debían ser choferes por una cuestión del seguro. Pero había historias en las que los choferes tenían mucha importancia o eran protagonistas, por eso tuvimos que hacer un trabajo actoral con ellos, porque obviamente no tenían ninguna experiencia actoral. Eso le dio un toque más artesanal", entendió Beade.El rodaje se realizó en 13 jornadas a lo largo de tres semanas, más de lo que los realizadores habían calculado y por lo tanto se incrementaron los costos. Ahora el proyecto está en la etapa de posproducción, corrección de color y en las mezclas finales. El plazo de entrega al INCAA es el 23 de febrero."Seguramente hagamos proyecciones informales para algún evento, pero la idea es que se reproduzcan en la web. También tenemos la intención de presentarnos en festivales, pero como la serie web es un formato nuevo y recién ahora hay algunos festivales, nos interesaría poder irnos a otros países para hacer una segunda temporada sobre el tema del transporte", concluyó-Idea y dirección: Nahuel BeadeAsistente de dirección: Pablo CorinoSegunda asistente de dirección: Luciana ChiappiniProductora ejecutiva y jefa de producción: Josefina RecchiaAsistente de producción: Eliana DigiovaniDirector de fotografía: Pedro BootzOperador de cámara 1: Pedro BootzAyudante cámara: Diego GesualdiOperador de cámara 2: Lautaro MartínezAyudante cámara: Antonio DayubEléctrico: Jessica MedinaSonidistas: Heber Schaff / Leandro DragoDirectora de arte: Melisa GuerreroMontajista /editor: Nahuel BeadeData manager: Floriana Lazzaneo