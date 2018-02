Echaron a Andrea Rincón de la obra por agredir a una productora

Un nuevo escándalo involucra a Andrea Rincón. La actriz fue desvinculada de Acaloradas, la obra que protagonizaba en Villa Carlos Paz ante una fuerte denuncia de violencia contra una productora.Rincón, que integraba el elenco junto a Dorys del Valle, Claribel Medina y Alejandra Rubio, habría escupido y maltratado una de sus productoras ?de nombre Doly?."Escupió y empujó a una productora", informó Andrea Taboada y aseguró que la agredida "va a hacer una denuncia con un abogado porque ésto no viene de ahora", publicó"Los episodios fueron de mucha alteración. Lo que me dicen es que no saben si sigue consumiendo (drogas). Ellos creen que no, pero sí dicen que está permanentemente alterada", expresó la periodista.Tras la salida de Rincón, mediante un comunicado se anunció que Sabrina Ravelli será su reemplazo. Sin embargo, aseguraron que la desvinculación fue "de común acuerdo" y que estaba "pautada"."La empresa informa que, como estaba pautado de común acuerdo, la señorita Andrea Rincón deja de formar parte del elenco de 'Acaloradas' e incorpora para dicho personaje a la señorita Sabrina Ravelli", expresaron.

Por su parte, Andrea Rincón no hizo declaraciones y en sus redes publicó una foto con su madre. "Con vos voy a la guerra con una cuchara!!! Gracias por inculcarme tantos buenos modales!!! Y por tanto amor Mama!!!", cargó.