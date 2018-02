Habló la supuesta tercera en discordia entre Barón y Del Potro

La panelista de Intrusos, Mina Bonino sorprendió, este lunes, al revelar que Juan Martín Del Potro le envió dos mensajes privados a través de su Instagram paralelo. Es decir, desde una cuenta con perfil privado que usa solo para sus amigos y familiares y no desde la oficial, en la que tiene un millón y medio de seguidores.



En el programa de espectáculos de América debatieron que aparecieron rumores de una tercera en discordia entre el tenista y Jimena Barón, quienes estarían separados, después de más de un año de relación.



Fue en ese momento en que Mina Bonino reveló que se quiso comunicar con Del Potro a través de su cuenta privada para consultarle por dichas versiones y se dio cuenta que él le había escrito.



"Escuché que salía con alguien cuyo nombre empieza con la letra S. Voy a hablarle por privado, no lo quise seguir, apreto la opción de 'Enviar mensaje', ¿y qué apareció?", preguntó la periodista a sus compañeros de panel.



Mina, además, mostró los mensajes que recibió del tenista pero la pantalla no llegó a capturar el contenido de los mismos. Jorge Rial, que sí tuvo acceso al material, ironizó al respecto.



"En el mensaje habla de un problema que habías tenido. Hasta habla bien de él porque se solidarizó con vos. La estoy remando, Del Potro", aseguró, entre otras palabras, el conductor del ciclo. Mina, por su parte, detalló que, aunque los mensajes son del 2016, ella no los había visto, y que son de la época en que explotó el escándalo con Maxi Fourcade.



"Yo ni había visto los mensajes. Lo acabo de ver", agregó en referencia a que se dio cuenta cuando intentó comunicarse con él. "A mí, la gente que sale en televisión, los famosos, no me gustan. Ni se gasten porque no les voy a dar bola. Van a spam", aclaró la periodista sobre aquellos que intentan conquistarla.