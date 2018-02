Alfano: "Los hombres no te dicen nada para que no los metan presos"

Siempre es interesante saber su opinión, en tanto ícono del mundo del espectáculo, de esos temas de debate popular.Graciela Alfano lleva varios meses de bajo perfil, luego de que en septiembre se fracturara el platillo tibial izquierdo cuando fue embestida por un enorme perro mientras corría por Palermo. A la ex vedette le hicieron una artroscopía y debió cumplir con largas sesiones de kinesiología para recuperarse.Este fin de semana, Grace dialogó con el programa "Falta de respeto", por radio Conexión abierta, donde le consultaron su opinión sobre el feminismo, tema casi excluyente en los medios de comunicación que suele abrir una "grieta"."Yo siempre he sido una ´fémina´ por lo tanto voy a defender mi sexo, si no sería una tarada. Uno ve esos dramas reales de mujeres a las que matan, las prenden fuego... cosas que nos hacen decir ´por favor evolucionemos, que haya una ley que nos defienda de verdad´. Pero por otro lado no nos vayamos... porque pierden valor esos casos dramáticos. No puede ser que en la calle te digan un piropo y es violencia de género o 'me estás acosando'", señaló según publicóCon convicción, Alfano consideró que "la esencia del hombre y la mujer es justamente ´me pongo divina´, el varón me dice algo y, aunque no salga con ese señor, me encanta el piropo. Los hombres están aterrados, no te dicen nada, miran para otro lado para que no los metan presos. No banalicemos el tema".La actriz, que ostenta el título de "la más linda de la Argentina", fue siempre bella y muy deseada. Trabajó desde chica en el medio artístico, y sobre esto relató: "Yo estaba en TV, tenía 19 años, era medio tarada, no como las chicas de ahora, y un alto jerarca del canal me mandaba mensajes porno y hasta revistas porno. Me escondía cada vez que lo veía, tenía terror de enfrentarlo y perder mi trabajo. Con el consejo de mi familia, lo enfrenté y estuvo todo bien. Hay que hablar esas cosas".Y apuntó: "De todas formas sabemos que hay personas que hicieron grandes carreras dejándose acosar, o ellas mismas acosando".Ante la pregunta sobre la tristemente célebre frase de Cacho Castaña y su "relájate y goza", Graciela comentó: "Son los chistes machistas de toda la vida. Hay mucha irritación... ahora hay palabras que no se pueden decir, son incorrectas. Lo que tiene que ver con raza y religiones tampoco se pueden usar, vienen cargadas de ofensa. Yo entiendo el chiste pero ahora que siempre sabemos de mujeres que han sido violadas y asesinadas, esto no puede caer bien. Hoy más que nunca los que estamos ante un micrófono debemos tener amplio cuidado. Creo que Cacho aprendió de alguna manera con esto, y se dio cuenta y pidió disculpas, me pareció una buena actitud".A manera de conclusión, Alfano expresó: "Habría que redefinir qué es feminismo y qué es femenino. Sacar ese mito de la feminista que es medio bombero y se pelea con los hombres, que los odia. Y hay mujeres que todavía crían hombres machistas, que no respetan al sexo opuesto. Todavía hay mucha falocracia".