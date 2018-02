? Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Feb 8, 2018 at 9:21 PST

Después de rumores de crisis matrimonial y supuesta separación, Wanda Nara está de vuelta. Regresó a las fotos hot, algunas muy bien producidas, y a recibir halagos de la platea masculina, aunque no falta la fanática que también la elogia.Pero qué es en verdad lo que sucede para que la rubia no deje de compartir semejantes imágenes. ¿Podría no haber quedado bien la relación con Mauro Icardi? ¿Habrán cerrado las heridas de ambas partes?Por el momento, todo parece ser un juego, pero dado que Mauro es muy celoso, habrá qué ver hasta dónde llega la cuerda.