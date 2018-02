El topless de Cande Tinelli para promocionar un jeans

??? Una publicación compartida de Lelé ? (@candelariatinelli) el Feb 8, 2018 at 12:43 PST

Hace tiempo que Candelaria Tinelli (27) dejó de ser "la hija de..." para convertirse en una "It girl", marcando tendencia en algunos adolescentes. A fuerza de publicaciones sobre sus tantos tatuajes o sus nuevas creaciones como diseñadora, esta joven es una de las que marca agenda en cada foto o comentario que sube.Pero esta vez, la multifacética hija de Marcelo Tinelli volvió a sorprender desde su cuenta de Instagram con un sensual topless para que sólo presten atención a su jean, producido por su propio local de ropa.Pero la morocha no se estanca allí y va por más. Como también es una apasionada por el canto, esta joven compartió con sus tres millones de seguidores un video entonando una parte del tema Bello abril de Fito Páez (que grabó con la colaboración de Luis Alberto Spinetta), perteneciente al álbum Naturaleza sangre (2003). Hace unos años, el rosarino grabó este tema en un videoclip con el Flaco y la actriz Dolores Fonzi.El año pasado, Candelaria se lanzó como cantante y este verano debutó en vivo en la terraza del Ovo Beach de Punta del Este, acompañada por dos músicos y el ex conductor devenido en DJ Ale Lacroix. La primera vez que Cande se había animado a cantar en público fue en la apertura de ShowMatch (El Trece) en 2016. En aquella ocasión, versionó Love me like you do de Ellie Goulding.