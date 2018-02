Susana habló de los videos íntimos de su nieta: "La pasé mal", dijo

Susana Giménez sufrió un duro revés en enero cuando fue extorsionada con unos videos íntimos que fueron hackeados de su nieta, Lucía Celasco.Según trascendió, se trataba de cuatro videos que habían sido robados del iCloud de Lucía y serían de hace cuatro años cuando la joven recién comenzaba su relación con Joaquín Rozas.Poco después, el extorsionador fue detenido y la diva inició acciones legales. En un móvil para "Intrusos", "Su" se refirió al episodio: "La causa la tiene Burlando. Yo estoy perfecta. Al principio la pasé mal. Lógico, cuando te enterás. Pero ahora ya está todo del lado de él".

Por otro lado, la conductora habló las muertes que sacudieron al medio esta semana. "Como me había gustado esa señora, me encanto cuando estuvo en mi programa, divina cancherísima. Pero la vida es así", dijo sobre Ana Caputo.Sobre Débora Pérez Volpin, la rubia expresó: "Un horror, una mujer tan querida, tan adorada. Yo no tuve la suerte de conocerla por que era periodista, más política. Pero yer me conmovió muchísimo el amor de sus compañeros".