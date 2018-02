Darío Lopilato, sobre Noah: "Nos habían dicho que su caso era imposible"

En septiembre de 2016, Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé , se vieron obligados a confirmar la peor de las noticias: su pequeño hijo Noah , entonces de cuatro años, padecía cáncer de hìgado. A partir de ese momento, tanto la actriz como el cantante canadiense hicieron un alto en sus carreras para dedicarse de lleno a acompañar al niño. Felizmente, luego de un exitoso tratamiento, el hijo mayor del matrimonio pudo ganarle a la enfermedad, publicóTanto Luisana como Michael, hablaron en todo momento del poder de la fe. Hoy, Darío , el hermano de la actriz, reforzó esa idea. "Decidieron de tomar cartas en el asunto y batallarla, como se tiene que hacer. No hay quién pare a una familia unida, por más que quizá te dicen que es un caso imposible", comentó el actor de la obra Entretelones en Intrusos.Luego, precisó: "Nos dijeron que era un caso imposible. Es muy importante tener un diagnostico pronto para combatir la enfermedad. Hoy el nene está bien, gracias a Dios. El caso era complicadísimo. No quiero entrar en detalles, pero fue complicado. Lo importante es que la familia unida puede con todo".Entonces, Jorge Rial quiso saber cómo fue que se logró lo imposible, y Lopilato no dudó en su respuesta: "Es creer o reventar. Creés en Dios, o no creés. La familia unida influyó mucho, alentándonos en cada momento. Porque es algo con lo que hay que lidiar todos los días, además de no entenderlo. Nadie está preparado para algo así. Fue un momento en el que nos metimos todos en un barco, dijeron que éramos herméticos. Y sí. Y hasta que no paramos, no paramos", afirmó.Por último, remató: "Fue un milagro y es creer o reventar. Podés creer en Dios o no creer, pero cuando ponés la fe en marcha, la ponés en marcha".