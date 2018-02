Florencia Trinidad lleva a juicio al locutor cordobés que la agredió

El día después de la entrega de los premios Carlos, en Villa Carlos Paz, despertó una ola de polémicas que crece con el correr de las horas. A tal punto, que Flor de la V confirmó en Intrusos (América, a las 13.30) que finalmente va a llevar a juicio a Claudio Caserta, un cuestionado locutor cordobés.Todo comenzó cuando Caserta se refirió en su programa en FM 100 a los premios Carlos y criticó con dureza el galardón a Flor de la V como Figura destacada femenina. "No puede ser que una travesti sea más importante que una mujer. Hay que que estar enfermo de la cabeza para elegir a un travesti", fueron sus injuriantes expresiones.Si bien en un principio la protagonista de Explosivos le dijo a Jorge Rial que no iba a llevar el tema a la Justicia y se sentía poco representada por la tibia reacción del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) con el correr de los minutos y al enterarse de diferentes acciones que se van a tomar contra Caserta y contra su emisora, cambió de parecer."INADI apenas repudió los dichos. Me excede que ese señor, si se lo puede llamar señor, hable de mí. La discusión es otra. Cómo podemos permitir o qué se puede hacer con este tipo de personas que proceden de esta manera violenta con un micrófono", se quejó Flor.Y agregó: "Hay que echarlos, sacarles el micrófono. Al igual que se hace en Estados Unidos, con los casos de abuso o acosadores, cuando una persona que trabaja en los medios reacciona de esta manera porque es violento, envenena a la sociedad que va encaminada hacia la libertad, la inclusión, hacia la diversidad. Mis hijos no se merecen que hablen así de mi".El INADI por su parte emitió un comunicado y aclaró que capacitará al conductor de radio Claudio Caserta en relación a sus expresiones públicas que resultan ofensivas hacia las personas por su identidad de género.Pero el punto de inflexión fue cuando Jorge Rial se comunicó en medio del programa con Miguel Ángel De Godoy, Presidente de ENACOM, quien le dijo que el Ente Nacional de Comunicaciones ya había tomado cartas en el asunto y que iba a multar económicamente a Caserta, además de aplicar otro tipo de sanciones fuertes a la radio.Allí fue donde Flor de la V cambió su postura inicial y, al verse acompañada en su reclamo por el INADI y por ENACOM, prometió que se iba a comunicar con el abogado Fernando Burlando para iniciarle las acciones legales correspondientes al locutor.