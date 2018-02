Superó a 4.000 mujeres en concurso de belleza y al final reveló que era hombre

Engañó a todos. Ilái Diáguilev es un joven modelo de 22 años que decidió presentarse en el concurso femenino Miss Virtual Kazajistán como protesta contra el "estándar normal" de belleza. Para competir, creó un alter ego femenino: se maquilló, se colocó una peluca y se autobautizó "Arina Alieva".Una vez inscripto en la competencia -que se realiza de forma online- recibió el voto de miles de votos de usuarios que le permitieron sortear las distintas etapas, incluso llegando hasta la final. Allí, decidió confesar su verdadera identidad y fue descalificado."Tuve una discusión con mis amigos sobre los estereotipos de belleza, y luego decidí entrar en este concurso, ya que siempre he defendido la belleza natural", explicó. El joven aseguró que quería marcar una diferencia, ya que "actualmente la mayoría de las chicas se parecen una a la otra, todas llevan el mismo maquillaje, se visten igual y creen que si siguen las tendencias, son hermosas. Yo no opino igual".A lo largo de las múltiples etapas, Diáguilev superó a unas 4.000 mujeres y llegó hasta la definición con otras 15 jóvenes. "Decidí exponer la identidad de Arina Alieva cuando me di cuenta de que había ido demasiado lejos", reconoció.El joven llegó a la final junto a otras 15 participantes. Cuando la verdad salió a la luz, el Comité Organizador del concurso lo descalificó por dar datos inexactos sobre sí mismo y lo reemplazaron por otra de las participantes, publicó"No llamo a hacer trampa o a vestirse de chicas, sino que quiero llamar la atención de la sociedad sobre el hecho de que más importante que cumplir un estándar de belleza es la naturalidad y la individualidad. Lo hermoso y lo de moda no es lo que te muestran, sino lo adecuado para cada uno", resumió el modelo.