Nicole Neumann se cansó y fue lapidaria con Facundo Moyano

A Nicole Neumann (37) no le gusta demasiado hablar de su vida privada y, como es lógico, mucho menos de la de otras personas, peor aún si se trata de un ex novio...Pero en las últimas horas la modelo fue consultada acerca de las polémicas declaraciones de Facundo Moyano (33), quien dio a entender que su relación con la modelo no le había favorecido en su carrera política.Y ella no sólo hizo caso omiso a los últimos halagos de su ex, quien en la mesa de Mirtha la describió como una de las mejores madres que vio en su vida, sino que además, le tiró varios palitos al joven diputado, con quien salió a lo largo de cuatro meses y se separó en diciembre.En ese sentido la top model repitió que su noviazgo con el diputado está definitivamente terminado y que como Facundo en su vida "hoy es nada" a ella le incomoda hablar de gente que no tiene relevancia en su vida en este momento."¿Terminaste un poco enojada con él?", le preguntó entonces el movilero de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9). "No, no. Pero, ¿por qué seguir nombrando a gente que no tiene participación en mi vida? No tengo nada que acotar", repitió una vez más la también conductora.Además, Nicole habló de las picantes declaraciones de su ex novio durante una entrevista antes de la crisis que terminó con la relación para el ciclo de TN Tiene la palabra."Viste que también hizo un mea culpa cuando dijo que no le había favorecido en su carrera estar con vos... Un poquito te había molestado...", la chicaneó el movilero de Fabián Doman."No, no me molestó. Pero claramente no es una realidad, pero bueno, no importa. Está todo bien", cerró en postura superadora Nicole.

En tanto, en otro móvil, en esta ocasión para Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) la rubia se negó a hablar de Moyano, aseguró que no está desesperada por conocer a alguien aunque deslizó que no es de "estar mucho sola".Además, reiteró que Moyano "es un capítulo cerrado" en su vida y hasta lo ninguneó al comentar que ni siquiera vio lo que dijo él sobre ella en la mesa de Mirtha Legrand (90).Pero eso no fue todo. Es que, hacia el final de esa entrevista, la modelo fue consultada sobre la reciente producción de fotos entre Fabián Cubero, el padre de sus hijas, y Eva Bargiela, la ex novia de Moyano, y disparó contra todos.Es que, sin filtro, Neumann opinó: "Chicos la promo 'minuto de fama' este año ya la cerré. No me interesa hablar de nadie, sólo hablo de mi vida, mi carrera y mi trabajo". (Clarín).-