La furia de Maradona por las fotos del "Chino" de La Nueva Luna sin vida

El último 24 de diciembre la música popular nacional se vistió de luto para despedir a uno de sus máximos exponentes: Marcelo González, el famoso Chino de La Nueva Luna. Su música recorrió todo un país y generó fanatismo en todos los estratos sociales.Una filtración de fotos del cuerpo del cantante sin vida viralizó una escena que tendría que haber quedado en el ámbito privado y el propio Diego Armando Maradona realizó un posteo en sus redes sociales oficiales expresando toda su furia por la aparición de esas imágenes."¿Pueden ser tan mala leche? No se puede atacar a una persona que ya no está, y que ya no puede defenderse? La verdad, me gustaría encontrar al que hizo esto, mano a mano en una habitación", disparó el Diez en su Facebook y en su Instagram."Yo quiero mandarle nuevamente mis condolencias a la familia del Chino González de La Nueva Luna, en especial a su hijo, que también vio las fotos y todo lo que hicieron circular. Yo espero que no nos acostumbremos nunca a este tipo de cosas?", concluyó.