Los casos de famosas que sufrieron la difusión de imágenes íntimas

La difusión no consentida de imágenes íntimas afecta desde hace algunos años a cientos de mujeres, entre ellas varias famosas, ya que sólo el año pasado se iniciaron un total de 200 causas en los organismos de justicia de todo el país para investigar a ex parejas o hackers que filtran el material.Uno de los casos más conocidos fue la filtración del video de la actriz Florencia Peña por parte de hackers, en el que se la ve teniendo relaciones sexuales con su ex pareja en marzo de 2013."Cinco años pasaron desde la filtración de imágenes no consentidas sobre mi intimidad. Cinco juicios a distintos medios incluyendo Google y Yahoo con la incertidumbre de no saber cómo fallará la justicia. Los delitos informáticos no van a parar hasta que esos actos tengan reales consecuencias", reclamó Peña en su Twitter el 17 de enero.Otro de los episodios involucró a la heredera de la cadena de hoteles Hilton, la estadounidense Paris Hilton, cuando su ex novio Rick Salomon filtró un video sexual hace más de 13 años."Por culpa de esa cinta siempre seré juzgada y definida por cualquier cosa que digan sobre mí por un momento privado entre mi novio y yo", dijo a la revista Vanity Fair en agosto del año pasado.Un 47% de los agresores de la privacidad fueron hombres que tenían vínculo afectivo con la víctima; un 33% hackers que ingresaron ilegítimamente en los dispositivos electrónicos de la víctima --en algunos casos su pareja-- y en un 20% de los casos aún se desconoce el origen del ataque, según el primer informe de violencia de género digital en Argentina presentado por dos ONGs ante Naciones Unidas a finales de 2017.En los últimos días se conoció que un periodista se había comunicado con una amiga de Susana Giménez para contarle que una persona estaba pidiendo dinero a cambio de no difundir supuestas imágenes eróticas de su nieta, Lucía Celasco.El periodista fue denunciado por extorsión y su casa allanada en el marco de las investigaciones, que llevaron además a un segundo operativo ayer en Morón en la vivienda del supuesto hacker que intentó comercializar los videos íntimos.Este hombre de 42 años quedó a disposición de la Justicia bonaerense y podría estar relacionado con Camus Hacker, que se había hecho famoso en 2014 por haber difundido fotos privadas de famosas como Coki Ramírez, Verónica Lozano y Fátima Florez, aseguró el abogado de Celasco, Fernando Burlando.Por fuera del mundo de la TV, Marina Benítez Demtschenko, presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, contó a Télam que sufrió el hackeo en carne propia."Al terminar la relación de casi 5 años -y de forma aparente muy respetable-, comenzó a hacerse pasar por mi, manteniendo chats privados a través de una cuenta de Facebook falsa con hombres primero de mi entorno y luego desconocidos por mi. Los provocaba y les contaba mi vida como si fuera yo", relató Marina en el sitio web de la fundación."En este momento me encuentro esperando que la Justicia vea la gravedad de cagarle la vida a una mujer, de exponerla y de intentar que se desangre en angustia", afirmó sobre el devenir de la causa. Fuente: (Télam).-