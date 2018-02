La historia de cuando Charly García se arrojó de un noveno piso

"¡Yo no soy igual que vos! ¡Yo no soy igual que vos! ¡Mirame las manos, yo soy Charly García ! ¡Yo no soy igual que vos, boludo!" Charly García era una fiera enjaulada. Casi literalmente. No estaba entre rejas, pero sí en una lúgubre oficina de una comisaría mendocina, gritándole en la cara a un policía que había osado mirarlo mal y espetarle, con sorna, que "ante la ley, todos somos iguales".Eran los primeros días de marzo de 2000 y García había llegado hasta la comisaría acompañado de su manager de entonces, Fernando Szereszevsky, para declarar luego de que una mujer lo denunciara por lesiones, esa misma madrugada, tras una confusa trifulca entre ella y los hombres de seguridad de un bar.Después del cruce con el policía de mala mirada, Charly regresó rápido y furioso al hotel donde se había alojado los últimos días, invitado por la Secretaría de Cultura de La Nación, para formar parte de una fecha conjunta con Mercedes Sosa, en el marco del ciclo Argentina Vivo."¡Yo no soy igual que vos! ¡Yo no soy igual que vos!", rumiaba García con la vista perdida, desencajado, dando vueltas por su habitación del noveno piso. Entonces, llegó la policía con bastante más que dos carros y un tranvía, mientras la prensa se agolpaba en la puerta del hotel.García dice que no lo pensó mucho, pero que vio la pileta cristalina justo debajo de su ventana y se le ocurrió la solución a ese laberinto mental en el que se había atascado desde el encontronazo cara a cara con el policía de la mala mirada. Sin comentárselo a sus asistentes, lanzó primero un muñeco de plástico para ver la dirección del viento y, un minuto después... se tiró."Me tiré por vos. Me tiré por vos. Me tiré por vos. Estaba muy aburrido, en la Mendoza fatal. Dije: ¿qué me falta ahora? Solo aprender a volar", canta García en el primer verso de "Me tiré por vos", tema compuesto pocas horas después de aquel salto mortal e irrepetible desde el noveno piso a la piscina de un hotel mendocino y que incluyó en el álbum retorno de Sui Generis, Sinfonía para adolescentes, editado apenas seis meses más tarde del piletazo."Me tiré por vos. Me tiré por vos. Me tiré por vos. Yo tengo todos los discos y la actitud radical, quise mostrarle a los chicos, la última oportunidad. Mirá pendejo me tiré por vos, tirate ahora. Tirala a la nona. Me tiré por vos"."Fue un hecho histórico, lo de tirarme a la pileta desde un noveno piso fue muy jugado en serio", me dijo Charly durante una de las entrevistas que ofreció para promocionar el regreso de Sui Generis. "No fue un (intento de) suicidio ni ahí. Lo único que tuvo de suicidio fue esa cosa como de asistir a mi propia muerte. Porque me tiraba y todo el mundo pensaba que iba a morir. Y estar en tu propio velatorio está buenísimo, ja, ja".A fines del año pasado, Szereszevsky, ex manager de García que estaba presente en la habitación en el momento en que Charly se tiró a la pileta, contó en el programa de radio Perros de la calle, (Metro 95.1) que lo primero que pensó era que se había matado y que ni bien bajó los nueve pisos corriendo para ver cómo estaba Charly, el bigote bicolor cerró sus heridas y le dijo: "¿Sabés qué? Decile al policía ese que si es igual que yo, que se tire del noveno piso"."El tema lo escribió en el auto y en el avión, mientras nos volvíamos de Mendoza a Buenos Aires", contó Szereszesvsky y aseguró que esa misma noche lo tocó por primera vez en un show de Joaquín Sabina, en el Luna Park, publicó"Me tiré por vos. Me tiré por vos. Me tiré por vos. Con la primera ganada, la segunda vi pasar, yo tengo el as de espadas, nadie me puede ganar. Mirá boludo, me tiré por vos. No por la fama... no por la cana... no por los médicos... no por dinero... no por tu hermana... Me tiré por vos".El histórico salto (registrado insólitamente por las cámaras que estaban afuera del hotel, sin saber nada de lo que sucedía en la habitación de García) inspiró tanto a Charly que no solo le dedicó un tema, sino dos. Así, en el disco de Sui Generis, seguido a "Me tiré por vos", figura "Noveno (b)": "Me voy a tirar del noveno piso, me voy a tirar al mar. Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual. Y aunque la vida tenga tantos problemas, en el fondo está la solución".