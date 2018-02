Una actriz de Baywatch denunció que fue abusada

La actriz Nicole Eggert (46), recordada por su papel de la salvavidas Summer en "Baywatch", aseguró que el actor Scott Baio (57), con quien protagonizó la serie "Charles in Charge", la violó cuando ella era adolescente.Eggert brindó una entrevista al programa "Megyn Kelly Today", donde reveló que fue abusada por Baio desde que tenía 14 años. "Fue antes de mi cumpleaños de 15. Estábamos en su coche, estacionados dentro de su garaje, cuando se acercó a mí y me penetró", recordó la ex vigilante de la playa, entre lágrimas.Eggert dijo que sus compañeros de reparto eran testigos de la forma en la que Baio se comportaba con ella y que les contó los hechos a sus amigos más cercanos. Sin embargo no habló en público por miedo y vergüenza.La actriz tomó coraje tras la ola de denuncias que se desató tras las acusaciones contra Harvey Wainstein, y ha hecho un llamamiento para que casos como el suyo no vuelvan a repetirse."El temor juega un papel importante en estas situaciones y yo tenía miedo, después de todo él era mi jefe", afirmó.De inmediato, el actor utilizó su cuenta de Facebook para negar las acusaciones de Eggert y aclarar que tuvieron una relación consensuada cuando ella ya era mayor de edad. Él indicó que no teme una denuncia legal ya que no se siente culpable. "¿Por qué tendría que preocuparme por algo que no hice?", aseguró.